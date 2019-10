PPD pide acceso a lista de personas que endosaron al PIP y a Victoria Ciudadana

El Partido Popular Democrático solicitó hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tener acceso a las listas de votantes que le hayan firmado endosos este cuatrienio a las agrupaciones de ciudadanos que buscan inscribirse como partidos, expresó en un comunicado de prensa la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

En el año 2017 se inscribió el PIP y en estos momentos están en ese proceso el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad. El propósito, se alega, es asegurarse de que ninguno de sus aspirantes a puestos electivos en las próximas elecciones haya endosado a otro partido político.

"Se siente a leguas el olor a carpeteo", indicó la comisionada electoral del PIP. "Si el PPD tiene ese requisito -y está en todo su derecho de que así sea- lo único que tiene que hacer es pedirles a los aspirantes a puestos electivos una declaración jurada en la que aseguren que no endosaron a ningún partido. También, pueden esos aspirantes pedir a la Comisión una certificación a esos fines. No necesitan las listas para nada. Pero nadie puede ser tan ingenua como para pensar que una vez tengan acceso a esas listas eso no va tener consecuencias políticas si identifican a populares dando endosos al PIP, a MVC o a otra agrupación", agregó.

Santiago denunció, además, el trato desigual con respecto a las listas de votantes PPD y PNP. "El Código Electoral protege a los votantes que van a primarias del PPD y el PNP, estableciendo que esas listas no son documentos públicos. Es información que le pertenece a cada partido; nadie puede estar buscando quién votó o dejó de votar en unas primarias de la pava o el penepé. Es inaceptable, entonces, que esa protección que se le garantiza a los votantes, se les niegue a las ciudadanas que endosan a un partido. Eso sería establecer categorías de votantes en las que unos tienen más derechos que otros."

A la petición del Partido Popular se opusieron el PIP y el PNP, por lo que el asunto quedó sometido a la consideración del Presidente de la CEE.

