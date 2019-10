Exigen a Bhatia que retire su candidatura tras "insulto sexista" contra Wanda Vázquez

La candidata al Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Alba Iris Calderón Cestero, solicitó al senador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier, que retire su candidatura a la gobernación ante el comentario despectivo que realizó contra la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.

“Esto es una falta de respeto. Eduardo Bhatia esta descualificado como candidato a cualquier puesto electivo, mucho mas al de la gobernación. ¿Por qué este Senador no pidió un intérprete de lenguaje para Alejandro García Padilla cuando fue a testificar al Congreso y ahora lo hace con la Gobernadora? Sencillo, porque García Padilla es hombre y Wanda Vázquez mujer. Es una ofensa a la mujer puertorriqueña”, sentenció la aspirante novoprogresista.

Durante la mañana de ayer, martes, el también expresidente del Senado dijo en una entrevista radial que Vázquez Garced “busque un traductor. Eso no es tan difícil”, si la razón de que ella no asistió a la vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal era que no sabía el idioma inglés.

“Bhatia trató de desviar la atención diciendo que el no trajo el tema y que solo respondió una pregunta. Eso es falso. El pudo haber dicho que no hablaría de ese asunto, pero lo que salió de su boca fue peor, fue una burla y un insulto sexista. Nuevamente, ¿Por qué no dijo lo del traductor con García Padilla?”, agregó Calderón Cestero.

La candidata aprovechó para pedirle a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que censure las palabras de Bhatia.

“La alcaldesa de San Juan tiene que expresarse, no es únicamente guardar silencio ante escándalos de su partido, ella tiene que hablar ante este insulto. La alcaldesa tiene que rechazar este abuso contra la mujer”.