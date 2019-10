La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, defendió su dominio del inglés, el cual aseguró a través de su cuenta de Twitter que lo aprendió "como segundo idioma".

"Senador @eduardobhatia, el inglés no es mi primer idioma y lo aprendí como segundo idioma en la escuela pública y como la mayoría del País, me defiendo.Eso no me ha limitado nunca para llegar a donde estoy, tampoco limita a ningún puertorriqueño o puertorriqueña, porque primero tenemos que triunfar en nuestro idioma, el español y lo voy a defender", tuiteó la Primera Ejecutiva.

Vázquez Garced sostuvo, además, que continúa atendiendo asuntos en la isla que son su prioridad.

"En Puerto Rico tengo asuntos que estoy atendiendo y en este momento son mi prioridad. Me pregunto, ¿de qué le ha servido el inglés perfecto a algunos gobernantes y funcionarios políticos que me han precedido?".

La gobernadora hizo las dichas expresiones tras supuestas críticas del senador y preaspirante popular a la gobernación del país para los comicios electorales de 2020.

Por su parte, Bhatia se distanció de los señalamientos de Vázquez Garced al comentar que fue el periodista Normando Valentín quien hizo hincapié en que la mandataria no habla inglés.

"Gobernadora: el periodista @normandoh ofreció como excusa para su ausencia en la vista en el Congreso que usted no habla inglés. Fue él. Yo le dije que si ese era el caso que usted trajera traductor. Su voz es importante aquí en Washington donde se discute el futuro del país", indicó el legislador.

Wanda Vázquez defiende su dominio del inglés que aprendió como segundo idioma

Senador @eduardobhatia, el inglés no es mi primer idioma y lo aprendí como segundo idioma en la escuela pública y como la mayoría del País, me defiendo. (1/3) — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) October 22, 2019

Te recomendamos este video: