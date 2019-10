Presentan legislación para declarar los arrecifes de coral como estructura esencial

Los representantes, Joel Franqui Atiles y José Pérez Cordero, presentaron legislación para declarar los arrecifes de coral como una estructura esencial para la protección de las costas y las playas de Puerto Rico, y así priorizar y elevar a rango de ley su protección y conservación.

El Proyecto de la Cámara 2308 ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a adoptar o enmendar la reglamentación necesaria para que estén cónsonas con esta declaración y facultarlos para la tramitación de fondos federales o estatales para la protección y mantenimiento de los arrecifes de coral.

“Como parte de las vistas públicas que nuestra Comisión ha realizado para atender la problemática de la erosión costera en la isla, trascendió que el Gobierno no cuenta con los fondos necesarios para una protección óptima de estos ecosistemas. Se ha señalado que existe el acceso a ciertos programas federales de protección y conservación de los arrecifes, no obstante, no se ha podido acceder a esos programas plenamente ya que los arrecifes no son considerados estructuras esenciales”, explicó Franqui Atiles en una comunicación escrita.

Según se menciona en la medida, el Servicio Nacional de Pesca Marítima de Estados Unidos proveen fondos para la conservación de arrecifes de coral y la protección costera, y ha asignado hasta unos 9.0 mil millones de dólares para ese propósito.

El representante mencionó que los arrecifes de coral y las dunas reducen la energía del oleaje, y por ende, la erosión costera. Dijo que debido a nuestra naturaleza geográfica, los arrecifes constituyen la primera barrera de defensa para la protección de nuestras costas.

“El cambio climático es una realidad hoy día, y según reportes publicados recientemente, Puerto Rico está a ley de una pérdida masiva de sus corales lo que representa un peligro ambiental”, añadió.

“Nos compete adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad de protección de nuestros recursos, y eso incluye allanar el camino para la obtención de ayudas o fondos económicos que estén disponibles para esa encomienda a corto plazo”, sostuvo Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara.