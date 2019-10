La impactante carta suicida de mujer que mató a sus hijos y se quitó la vida

Un lamentable hecho ha causado controversia en México y el mundo del internet. Todo esto debido a una lamentable noticia donde una mujer mató a sus hijos para luego quitarse la vida dejado una carta.

La razón de la tragedia habría sido provocada por inestabilidad amorosa. El esposo de ella le habría sido infiel y se habría marchado con la otra mujer. Además, él habría tenido planes de quitarle sus hijos.

El hecho ocurrió en San Francisco Chimalpa, Naucalpan. La mujer tenía 31 años de edad y fue a partir de las 18:00 horas del viernes pasado cuando tomó la cruel decisión. Ella mato a sus 3 hijos, de 2, 9 y 10 años de edad. Ella les dio de tomar raticida en vasos con agua a los 3 menores. Luego ella se tomó la dosis y acabó con su vida.

Sin embargo, antes de cometer el acto, la mujer habría dejado una carta a su ex, donde reveló fuertes detalles:

Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos […] Por qué, Lázaro, por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos.







Son las 18.00 horas y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicido, ya entendí que no vas a llegar entonces aprovecharé este fin de semana para que mi hermana no se dé cuenta

Incinéranos por favor y si en dado caso no se puede por los motivos del suicidio, entiérranos juntos, junto a mis hijos, mis papás, el lo último que te pido.

Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que no vale, que no se valora, pero bueno”.

Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato […] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura”.

