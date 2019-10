Se transforma la ayuda de PREF a Educación

Aunque la Puerto Rico Education Foundation (PREF) mantiene a un grupo de mentores trabajando en el Departamento de Educación, la ayudante directa de la exsecretaria Julia Keleher, Kari Hernández, concluyó su trabajo en julio, por lo cual ya no hay representación de la entidad en la Oficina del Secretario.

En cambio, el apoyo de la PREF a Educación se ha transformado en el último año de estar directamente en el nivel central, a ampliar sus proyectos a nivel regional —donde hay cuatro mentores— y a nivel de planteles con iniciativas dirigidas a los directores escolares y al mejoramiento de escuelas.

Según confirmó a Metro el Departamento de Educación, “de los empleados originalmente asignados por la Puerto Rico Education Foundation a la Oficina del Secretario, al momento, no hay ninguno”. No se precisó cuántos empleados había en el pasado, pero públicamente había trascendido que entre ellos figuraba Hernández, quien llegó “en carácter voluntario” al DE en julio de 2018, la misma fecha cuando cesó labores con la firma de consultoría financiera McKinsey & Co., principal, asesora de la Junta de Control Fiscal.

Mediante esta fundación fue que se intentó incrementar el salario de Keleher, incluso a unos $500,000.

El DE informó que ahora la PREF tiene un mentor para Bayamón y Arecibo, otro para Caguas y Humacao, un recurso para Mayagüez y Ponce y uno para la región de San Juan. Además, hay dos recursos adicionales: uno en la Subsecretaría de Administración y otro en Académicos.

“Dan apoyo técnico y asistencia a los superintendentes regionales y a las áreas donde están destacados en la implementación de la Ley 85 (de Reforma Educativa). Este personal no supervisa ni imparte instrucciones ni tampoco sustituye la labor de los empleados de carrera de la agencia”, aclaró el Departamento a través del personal de prensa.

Por su parte, la directora ejecutiva de la PREF, Enid Reyes, indicó a Metro que el programa de mentores comenzó en febrero, y confirmó que Hernández concluyó sus labores en julio. El contrato que obtendría Hernández a través de la PREF podría cifrarse entre los $125 mil y $250 mil, de acuerdo con dos fuentes de Metro. Sin embargo, los salarios de los mentores se han mantenido en privado por parte de la entidad.

Recalcó que la entidad dona los servicios de los mentores y responden a las necesidades de Departamento. Además, aseguró que se trata de hispanos que llegan de Estados Unidos, que “han tenido mucha experiencia en la administración de distritos (escolares) y vienen con ese conocimiento”.

“Estamos todavía apoyando al Departamento de Educación, tenemos diferentes programas… Nuestra meta es apoyar al Departamento y apoyar la transformación de la educación en Puerto Rico y apoyar la implementación de la Ley 85”, aseguró. Dijo que, además, han desarrollado nuevos proyectos, entre los que ofrecen talleres de capacitación de ocho horas y grupos focales con once directores de escuelas. También han creado nuevas iniciativas como Levanta Tu Escuela, para brindarles subvenciones a escuelas en diferentes peticiones de aprendizaje basado en proyecto (PBL), así como el proyecto EduFacts, con el que hacen un censo de necesidades de escuelas y donantes que pueden invertir en ellas. También tienen un proyecto llamado Ecosistema de Educación, para agrupar a todas las organizaciones que trabajen en el área de educación.