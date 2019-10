Militares, destrozos y jornada de limpieza: así amaneció Santiago tras histórico viernes de caos

Llegó la explosión social. Luego de un malestar por más de una semana detonada por el alza en la tarifa del transporte público, ayer se vivió una jornada histórica en Chile, tras decretarse la Ley de Defensa del Estado por razones de protesta social por primera vez desde la dictadura.

Lo que comenzó con las evasiones masivas ayer terminó conc de 20 estaciones de Metro destruidas, varios buses quemados, señaléticas en los suelos e incluso un incendio en la torre corporativa de Enel.

A continuación, imagenes sobre cómo cómo amaneció la capital.

More footage of the #ENEL building, a symbol for Santiago, engulfed in flames. According to news sources, protesters are setting fire at toll gates at highways around the city as well. The whole #EvasionMasiva is turning in complete outrage. pic.twitter.com/RFOmVjSTIw

— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) October 19, 2019