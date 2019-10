Federales arrestan a colombiano que ejercía como dentista sin licencia

Las autoridades federales arrestaron hoy a un ciudadano de Colombia que ejercía como dentista en la isla, pero que no tenía ninguna licencia ni estaba autorizado para recetar medicamentos a los pacientes que atendió.

Se trata del colombiano Juan Carlos Pérez Camacho, de 43 años de edad. Según sus redes sociales, este le hizo labores dentales a varios conocidos reguetoneros.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció que el arresto se efectuó en Carolina. De acuerdo con Muldrow, Pérez Camacho fue acusado a nivel federal por practicar ilegalmente la profesión de dentista en Puerto Rico desde aproximadamente el 2018. El documento, autorizado por la jueza federal Camille Vélez Rivé también detalla que el arrestado también proveía servicios cosméticos dentales a múltiples pacientes sin tener una licencia, y que además violó los términos de su visa para trabajar ilegalmente en los Estados Unidos.

— U.S. Attorney PR (@USAO_PR) October 19, 2019