Alcalde viequense se opone a cooperativa de lanchas manejada por residentes

El alcalde de Vieques, Víctor Emeric, se expresó en contra de la propuesta para que sea una cooperativa de residentes de las islas municipio la encargada de manejar el sistema de lanchas que los conecta con la isla grande.

“(La posibilidad de) una cooperativa yo no quiero ni siquiera pensarlo porque creo que eso nos queda grande. Eso no es un banco que genera ganancias, es un servicio perdidoso y me parece una idea soñadora (organizar) una cooperativa para un servicio de lanchas”, sostuvo el ejecutivo municipal tras salir de un encuentro con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza, donde también estuvieron presentes el alcalde de Culebra, Iván Solís, y varios residentes de las islas municipio.

Diversos líderes comunitarios, como el viequense Ismael Guadalupe y la culebrense Dolly Camareno, han insistido en que el gobierno considere esa opción, en lugar de completar el proceso de establecer una alianza público privada (APP), que se espera concluya antes de finalizar el año.

“Sea una cooperativa, sea APP, lanchas alquiladas como ahora, o la ATM (Autoridad de Transporte Marítimo), mientras no se destinen los recursos suficientes para los viajes, va a ser más de lo mismo. La misma APP el gobierno va a tener que subsidiarlas, las lanchas privadas son subsidiadas. Si no hay dinero para subsidiar una empresa privada o para hacer funcionar la pública va a ser más de lo mismo”, puntualizó Emeric.

El alcalde recalcó que no tiene problema con que Mara Pérez, criticada por amplios sectores políticos y comunitarios, mantenga su puesto a la cabeza de la ATM. Sin embargo, sí se expresó en contra de la labor que ha realizado el subdirector de la instrumentalidad, Joe Vázquez, quien es el encargado de coordinar los horarios de salida de las lanchas.

Según Emeric, esos horarios cambian a diario y, en muchas instancias, sin previo aviso.

La permanencia de Vázquez, “es uno de los asuntos que estuvimos discutiendo (porque) en muchos casos no está haciendo la labor como se debe hacer para que eso (las alteraciones en horarios) no pase”, dijo el alcalde.

Emeric también criticó a las personas que, a su juicio, han cambiado su postura respecto a la llamada ruta corta para el sistema de lanchas que, en el caso de Vieques, significaría el traslado del muelle del puerto Isabel II a bahía Mosquitos.

“Inclusive Ismael Guadalupe creía en eso cuando luchó (contra) la Marina. Ahora él quiere irse a Fajardo de nuevo y quiere la ruta más larga. Yo no puedo compartir la posición de una persona que luchó contra la Marina entre otras cosas para tener la ruta corta y ahora es enemigo y ahora yo soy el traidor, cuando siempre he mantenido mi posición a favor de la ruta corta. Creo que el que está errado es Ismael Guadalupe y tiene que hacerse una revisión mental de sus ideas. Si Ismael ha cambiado el traidor es él, no yo”, insistió Emeric.

El líder comunitario José Luis Camacho, quien acompañó a Emeric al encuentro con la gobernadora, señaló que también se discutió la posibilidad de establecer un albergue en Ceiba donde los residentes de las islas municipio puedan refugiarse ante la amenaza de fenómenos atmosféricos.

Solís, el alcalde de Culebra, no se hizo disponible para la prensa a la conclusión de la reunión con la primera ejecutiva.