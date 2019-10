Las escaleras de Joker son consideradas como "destino religioso" por Google Maps

Joker es definitivamente una de las películas más populares y comentadas del año. Siendo así, es normal que la gente trate de buscar los lugares icónicos donde se grabó el largometraje, y qué mejor lugar para hacerlo que Google Maps.

Uno de ellos son las reconocibles escaleras que aparecen en más de una ocasión en la película. De hecho, los que ya la vieron podrán recordar la escena del Joker bailando en ellas. Sin duda, es uno de sus momentos más memorables.

La gente es consciente de ello, por lo que muchos han decidido visitar las escaleras. Estas quedan en la zona del Bronx de Nueva York, cerca a Mullaly Park. Así, desde el estreno de la película, este punto se ha convertido casi que en un sitio turístico.

Lo curioso es que el interés sobre dichas escaleras aumentó tanto que esto se hizo evidente en Google. En los últimos días cuando la gente buscaba "Joker Stairs", Google lanzaba la dirección exacta de las escaleras y mostraba de inmediato el enlace a Google Maps. Como si esto fuera poco, aparecían con la etiqueta de "Destino religioso" y hasta su respectivo icono. Esto fue descubierto por primera vez en Reddit.

Algo de evidencia queda

Lamentablemente Google cambió el resultado de esta búsqueda. El buscador ya no arroja los resultados que antes aparecían con "Joker Stairs", pues ahora solo aparecen las noticias al respecto.

Sin embargo, eso no quiere decir que no haya quedado evidencia del hecho. Cuando se busca "Joker Stairs The Bronx NY 10452", sigue redirigiendo a las ahora famosas escaleras. Eso sí, ahora aparecen con el nombre de "Joker Steps"; y no solo con fotos de ellas, sino también memes que ha estado subiendo la gente.