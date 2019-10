Metro pasó un día con Lewis Hamilton

Doce años después de su debut en la F1, Lewis Hamilton acumula títulos y récords, desde el mayor número de pole positions (87) hasta el número total de puntos conseguidos en la F1 (3.268). Campeón del mundo por primera vez a los 22 años, el piloto británico de 34 años sigue teniendo esa pasión por las victorias y el deseo de ganar. En Sochi, Lewis Hamilton batió un nuevo récord que pertenecía a Michael Schumacher: desde el principio de su carrera, ha liderado al menos una vuelta en 143 GPs, de los 245 en los que ha competido. La próxima temporada, podría batir otros dos récords de Schumi: el mayor número de victorias en F1 (82 contra 91) y el mayor número de podios (146 contra 155).

Un hombre sereno

A pocas carreras de convertirse en seis veces campeón del mundo, entre los GPs de Rusia y Japón, Lewis Hamilton estuvo en su país natal durante un día promocional organizado por su patrocinador Monster Energy en el Mercedes-Benz World de Brooklands, cerca de Londres. Aliviado y feliz después de su victoria en Rusia, Metro se reunió con un satisfecho Lewis Hamilton para una entrevista exclusiva. Mientras lleva una vida a 300 km/h dentro y fuera de la pista, Hamilton es un hombre que irradia calma y gran serenidad. Tan pronto como ponemos la grabadora sobre la mesa, Lewis nos muestra una cara burlona y divertida. Obviamente nunca antes había visto un micrófono en un trípode y nos lo señaló inmediatamente. Bueno, es cierto que el nuestro ya no es muy nuevo, ¡pero aún así!

"Estoy mejorando como piloto pero también como ser humano"

Después de haber intercambiado algunas palabras en francés, comenzamos la entrevista preguntándole si, como buen vino, se había convertido en un mejor piloto a lo largo de los años. "Bueno, no soy un conocedor de vinos, pero he oído que el buen vino mejora con el tiempo. Si miro mis resultados y consistencia, creo que mi nivel es más alto que hace dos, tres, cuatro o cinco años", dice Lewis Hamilton. Explica que superó un hito cuando entró en la tercera década. Aunque sigue teniendo las habilidades y la velocidad que tenía cuando era más joven, dice que ahora tiene una mejor comprensión del entorno que le rodea y que la forma en que es capaz de sacar el máximo provecho de sí mismo cada fin de semana ha aumentado drásticamente. "Como el buen vino, mejoro y evoluciono, como piloto pero también como ser humano", dice Hamilton.

"Los fans me ayudan a seguir adelante."

¿Cómo mantener los pies en el suelo cuando eres cinco veces campeón del mundo de F1, el piloto mejor pagado del mundo con unos ingresos anuales estimados de 50 millones de euros y 13 millones de personas que te siguen en Instagram? Esa es la pregunta que le hicimos a Lewis Hamilton. Tal como se veía, pensamos que era una formalidad para él. La realidad es muy diferente. "Mantener los pies en el suelo es difícil", explica. Afortunadamente, puede contar con la presencia y ayuda de sus amigos y familiares. "Mi mejor amigo se remonta a cuando tenía 10 años y todos mis mejores amigos se remontan al periodo anterior a la Fórmula 1. Me conocen y me conocieron antes. Así que si me ven cambiar, pueden ayudarme. Mi familia también ha estado allí desde el principio".

La relación de Lewis Hamilton con sus fans también es muy importante. "Nunca pensé que haría una conexión como esta. Realmente tiene un gran impacto en mí. Cuando viajas por el mundo, a veces te sientes muy solo. Los mensajes y el apoyo de los aficionados me ayudan a seguir adelante. Me inspiran a seguir siendo mejor", dice.

Mirando su smartphone, Lewis dice que recibe miles de mensajes privados al día. Y aunque le sea imposible leerlos todos y menos aún responderlos, asegura que lee muchos: "Veo mensajes extraordinarios y realmente me conmueven profundamente. Llevo todos estos mensajes conmigo cuando viajo y me permite seguir haciendo lo que hago".

"No quiero mantener mi plaza por egoísmo."

Finalmente, hablamos con él sobre su edad y el final de su carrera. ¿Hasta qué edad cree que puede seguir conduciendo al más alto nivel? "Esa es la gran pregunta" para Lewis Hamilton. "Varios pilotos se detuvieron cuando tenían 40 años. No sé cuáles son los límites físicos, pero creo que cuando llegue el momento, sentiré que mi velocidad de reacción disminuye. Es difícil decir en cuánto tiempo me iré. Quizá dentro de uno o dos años. Pero ahora mismo, me encanta lo que hago y no puedo imaginar mi vida sin eso. Mientras me divierta y pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, intentaré continuar. Pero también soy consciente de que sólo hay 20 plazas en la F1 y que no quiero mantener mi asiento por egoísmo", concluye Lewis Hamilton, sugiriendo que dejará su lugar a la próxima generación cuando llegue el momento.

En el coche con Lewis

Conocer a Lewis Hamilton es bueno, dar una vuelta con él es aún mejor. Y eso es bueno, el Mercedes-Benz World fue construido justo donde se encuentra el hipódromo más antiguo del mundo, en Brooklands, cerca de Weybridge. Como no tenía un coche de F1 de dos plazas a mano, Hamilton nos llevó en un Mercedes AMG 43 durante tres vueltas.

La pista y el coche no te permiten alcanzar velocidades locas. Al volante, Hamilton se divierte chillando los neumáticos, conduciendo de derecha a izquierda, tomando las curvas a toda velocidad. A pesar de la concentración requerida para tal conducta, esto no le impide entrar en la conversación. Mientras nos maltrata, nos dice que no le gusta mucho conducir un coche en la vida normal, que le molesta. Ese día, sin embargo, pasará unas horas conduciendo para un puñado de privilegiados. Sin embargo, cuando se le pregunta, dice que todavía lo encuentra muy divertido y agradable. Cuando ves su sonrisa y la forma en que recibe a cada pasajero, ¡crees en sus palabras! A pesar de sus títulos y récords, Lewis Hamilton sigue siendo una persona extremadamente amable y sonriente. Tiene una palabra amable o atención para cada persona. Y cuando, dentro del mundo Mercedes-Benz, una madre y su hijo tienen la sorpresa de sus vidas cuando se cruzan con él, con gusto se toma el tiempo para posar para una foto, firmar un autógrafo y abrazar a la madre, en shock. Incluso le pedirá a un asistente que tome una foto de la familia a su lado.

