Lupa senatorial a compañía contratada por el Departamento de Hacienda

La Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, presidida por la senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, llevó a cabo la Vista Ocular en Ricomini Bakery, ubicada en Mayagüez y perteneciente a la empresa Ricomini Factory, en la se que encontró con el hecho de que la compañía Softek Inc., contratada por el Departamento de Hacienda, “aún no tiene al día el terminal fiscal, a pesar de que ésta cumple, a cabalidad, con cada requisito solicitado por el Gobierno de Puerto Rico para comenzar a cobrarle, oficialmente, a la clientela el siete por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)… Esto ha redundado en un mar de quejas, disgustos y querellas”.

La Vista Ocular se realizó en el establecimiento que se encuentra en la Avenida Eugenio María de Hostos, del mencionado municipio, y es el resultado “de las interminables quejas y reclamos que nos han llegado a nuestra oficina, en El Capitolio, relacionados con algunos de los comercios del Área Oeste”.

A pesar de que la empresa tiene los permisos al día y de las insistentes gestiones para que Softek Inc. y el Departamento de Hacienda actualicen el terminal fiscal, todavía el consumidor continúa pagando el 11.5 por los alimentos preparados y no la taza reducida del IVU, que entró en vigor el 1 de octubre del presente año.

“En esta Vista Ocular hemos escuchado y observado, con evidencia, que la compañía Softek Inc. no está dando el servicio, no empece a la serie de querellas y llamadas insistentes de Ricomini Factory… Este negocio cuenta con cinco localidades, de las que dos ya se encuentran cobrando el siete por ciento del IVU y las otras tres el 11.5, a pesar de que están al día”, manifestó la legisladora de la Mayoría Parlamentaria.

“Lamentablemente, el trabajo del Departamento de Hacienda es muy pobre, es terrible… Tenemos cinco querellas vigentes”, manifestó Mariluz Ruiz, administradora de Ricomini Factory, en medio de la Vista Ocular.

“Nosotros, como empresa, estamos cumpliendo con nuestros pagos, en fin, con todo. Sin embargo, aún no tenemos, en nuestras manos, el certificado del siete por ciento del IVU… La gente se va muy molesta, sin entender que la culpa no es de nosotros”, subrayó Ruiz.

“Esto afecta, directamente, la imagen de la compañía… Muchas personas, a lo mejor, piensan que nosotros estamos cobrando el IVU y que, no empece a esto, no se lo estamos pagando al Departamento de Hacienda”, puntualizó la deponente.

De acuerdo con Vázquez Nieves, hay comercios que se encuentran sumamente preocupados con la situación. Porque, a pesar de que están cumpliendo con todos los requerimientos y exigencias del Departamento de Hacienda, para cobrarle a los clientes sólo el siete por ciento del IVU, siguen facturándoles el 11.5 por ciento.

“Hay que cobrar lo que por Ley le corresponde al consumidor, que es el siete por ciento del IVU… Nosotros estamos fiscalizando el trabajo de Softek Inc., que, según la información que tenemos, es la única a la que el Departamento de Hacienda le ha autorizado trabajar con el sistema”, informó la Senadora, quien, como parte de la Vista Ocular, contó con representación del Departamento de Hacienda y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Aquí, lo más triste es que el comerciante pierde la credibilidad ante los ojos de los consumidores… Próximamente, estaremos convocando a una Vista Pública… Esto es algo escandaloso”, hizo hincapié Vázquez Nieves.