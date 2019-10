T-Mobile PR resalta compromiso de quedarse en Puerto Rico

Ante el anuncio de salida de la empresa de telecomunicaciones AT&T Puerto Rico, el CEO de T-Mobile, John Legere aseguró su compromiso en quedarse en la isla.

"¡Manera de abandonar a la gente, @ATT! ¡@TMobile está COMPLETAMENTE comprometido con Puerto Rico! Nuestros 600 MHz están en camino para cubrir la isla y nuestra red es más fuerte allí que nunca. ¡No iremos a ninguna parte! # TMobile4PR", escribió en Twitter esta noche John Legere.

Por su parte, el gerente general de T-Mobile Puerto Rico Jorge Martel afirmó al tuit de Legere con el siguiente mensaje. "Distinto a otros…nuestro compromiso con Puerto Rico es más fuerte que nunca!".

Way to abandon people, @ATT!! @TMobile is FULLY committed to Puerto Rico! Our 600 MHz is on pace to blanket the island and our network is stronger there than ever before. We aren’t going anywhere! #TMobile4PR🇵🇷https://t.co/erPVgd0Snb

— John Legere (@JohnLegere) October 9, 2019