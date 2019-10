Sin precedentes freno a fondos federales DE

La congelación absoluta del dinero federal asignado al Departamento de Educación (DE) no solo deja importantes servicios a la deriva, sino que, ante la exigencia de la contratación de un síndico que supervise los fondos, amenaza con burocratizar aún más los procesos de la agencia más grande del país.

La determinación de las autoridades estadounidenses de detener completamente el desembolso de más de $1,535 millones fondos federales no tiene precedentes, coincidieron los exsecretarios de Educación Rafael Aragunde y Carlos Chardón.

“No entiendo por qué los congelan ahora que no están en ‘alto riesgo’, a menos que ellos sepan algo que nosotros no sabemos”, dijo Chardón, quien dirigiera el DE bajo la administración de Luis Fortuño.

Aragunde, quien lideró la agencia entre 2005 y 2008, cuando Puerto Rico era considerado una jurisdicción de ‘alto riesgo’, recordó que Educación federal les impuso la obligación de cumplir con 17 medidas dirigidas a incrementar la transparencia. Aunque el proceso de desembolso era más estricto, nunca se congelaron los fondos asignados a algunos de los servicios más esenciales.

“De las cosas más importantes era (el programa de) Educación Especial, y a esa le metimos mano lo más rápido posible para que no se suspendieran esos fondos”, sostuvo Aragunde.

Para este año fiscal, el DE tiene asignados unos $132 millones para los servicios de Educación Especial, a los cuales, al momento, no tiene acceso. Es la segunda partida más grande de dinero federal, solo detrás de los $405 millones de fondos Título I para atender a estudiantes desventajados económicamente, según la agencia.

El actual secretario, Eligio Hernández, señaló que no vislumbra que la congelación sea “demasiado extendida”, y que mantienen conversaciones con las autoridades federales para liberar partidas “críticas”. La Oficina de Prensa de La Fortaleza no respondió un pedido específico de Metro sobre si existen los fondos suficientes para que no se afecte la operación del Departamento en caso de que se prolongue la congelación.

La búsqueda de un síndico

Aunque Hernández ha planteado que la Junta de Control Fiscal debe servir como síndico de los fondos federales, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reveló en Twitter el aviso de solicitud de propuestas que el DE publicó en el New York Times con el objetivo de auscultar el interés de firmas privadas en asumir el rol.

“No es ninguna contradicción. No tenemos aprobación de Educación federal para que (la Junta Fiscal) sea el ente fiduciario. Tengo que tener mi plan como si el agente fiduciario se fuera a contratar basado en las normas y procedimientos de Educación federal”, puntualizó Hernández.

A juicio de Aragunde, cualquiera de las dos alternativas tendría un impacto negativo sobre los servicios. “No van a entender cuáles son las prioridades del DE. Eso tiene que estar en manos de educadores, gente que está en las calles y salones atendiendo la dinámica escolar”, precisó.