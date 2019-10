Traslado de piloto de FURA pone en la cuerda floja al comisionado de la Policía

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román dijo el martes que la permanencia de Henry Escalera como comisionado de la Policía no es segura en este momento.

“Tendré que evaluar cual va a ser la acción que se tomará y estoy evaluando todo lo que tengo para en un momento dado sentarme con la gobernadora y tener una charla sobre qué procede”, dijo Román a su salida de una Vista Pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que a solicitud del presidente, Thomas Rivera Schatz investiga el traslado del piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar, quien fuera sancionado por negarse a montar en el helicóptero a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), la cual estuvo varada en Vieques en medio una protesta el pasado 30 de septiembre.

“¿Entiende que ese traslado se hizo conforme a los reglamentos internos de la Policía?”, se le preguntó a Román.

“Yo entiendo que no. Ahí es que estamos hablando de que el proceso de hacer un traslado, tiene que haber un proceso administrativo primero y después hacerse el traslado. El reglamento de la Policía, estipula que el comisionado tiene la autoridad de hacer traslados, como medida cautelar y en este caso yo lo que entiendo es que eso no se puede entender como un traslado como medida disciplinaria y por eso yo dije que se debía aclarar”, contestó.

“¿O sea, que usted coincide con la apreciación de que el traslado fue una medida disciplinaria?”, se le inquirió al secretario.

“De la manera en que estaba escrito sí”, fue la contestación de Román.

“¿Se descarta la destitución de Escalera?”, se le preguntó.

“Lo estoy evaluando todo”, contestó.

El secretario del DSP confirmó que le ordenó a Escalera enmendar la orden inicial.

“Yo me entero el día después de que hubo un traslado. Cuando yo pregunto, me explican que es una medida cautelar. En una conversación en la tarde de ese día con el senador (Thomas) Rivera Schatz, es que me entero de que hay una carta de cese de funciones de manera inmediata. Ahí es donde yo pido una explicación y pido que se clarifique qué es lo que significa una medida cautelar y entonces el comisionado procedió a clarificar. Pero yo entiendo que estos procedimientos en un caso de traslado, primero deberían pasar por un proceso administrativo y entonces después se hace el traslado”, dijo Román en la Vista Pública.

“A usted se le consultó en algún momento lo del traslado?”, pregunto el senador Henry Newman.

“No, el traslado no”, contestó Román.

En la Vista Pública, el comisionado de la Policía, Henry Escalera informó que se enmendó el traslado.

“Las medidas cautelares se van modificando a medida que se van entrevistando los testigos y se modificó esta medida cautelar, pero va a estar en la administración de la Base Z en San Juan”, dijo Escalera”. Base Z es la oficina administrativa de FURA.

Originalmente Estrada Almodóvar había sido trasladado a Morovis. Fue precisamente en la Vista Pública que el piloto se enteró de la enmienda al traslado.

En su testimonio en la Vista Pública, el teniente Estrada Almodóvar expuso que la inspectora Nilsa Bonilla le instruyó por teléfono que trasportara a la directora de ATM desde Vieques al aeropuerto de Isla Grande. El piloto le dijo que no podía transportar civiles, pero si podía hacer un vuelo de reconocimiento. Ante la negativa de Estrada Almodóvar basado en el reglamento federal, la inspectora Bonilla le expresó que respetaba su decisión y le cortó la llamada.

El supervisor de turno, teniente Jesús Sierra, validó la determinación de Estrada Almodóvar de no transportar a Mara Pérez en el helicóptero. El piloto de FURA alegó que se le instruyó terminar su turno y reportarse a las ocho de la mañana del primero de octubre a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC).

Una vez en el SAOC fue que se le notificó de las sanciones.

A preguntas del presidente del Senado, el coronel Luis Colón, coronel auxiliar en Operaciones de Campo, confirmó que a pesar de que el discurso de la oficialidad es de que hubo una restricción a la libertad durante el incidente, no se ha radicado al momento una querella sobre el particular.

“Pues si no hay querella, no hay delito. Y si no había querella de restricción a la libertad, ¿cuál era la emergencia? ¿Hubo arrestos?”, expresó Rivera Schatz.

“Señor, 100 contra ocho?”, ripostó el coronel Colón. El oficial después contestó que se arrestó a una persona, a la cual no se le radicaron cargos.

El presidente de la Comisión, Henry Newman mencionó que falta por declarar la directora de la ATM, que fue excusada de la Vista Pública.

El pasado 30 de septiembre, Mara Pérez fue a Vieques a participar de una Vista Pública de la Legislatura Municipal. En la misma, se supo de un contrato firmado entre el alcalde Víctor Emeric y la ATM, para alquilar por 25 años los terrenos del llamado Rompeolas. Ese acuerdo no fue consultado con la Legislatura Municipal. Luego de su participación, hubo una protesta en la cual se impidió la salida de la lancha que transportaría a Pérez y a otros cinco funcionarios hasta entrada la madrugada. Pérez salió de Vieques en una lancha de FURA.