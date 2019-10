Revista Condé Nast Traveler escoge a P.R. como la Isla #1 del Caribe

Condé Nast Traveler, la revista de la industria de viajes anunció hoy los resultados de sus premios anuales Reader’s Choice Awards, y Puerto Rico fue reconocida como la isla número uno del Caribe en la lista de las "5 mejores islas del Caribe y el Atlántico" (Top 5 Islands in the Caribbean & the Atlantic) para 2019.

“El turismo de Puerto Rico continúa prosperando a toda fuerza con ingresos de alojamiento y llegadas de pasajeros. El impacto que estamos viendo en la economía local es el más gratificante, y celebramos esta distinción de ser nombrados la Isla #1 en el Caribe por los lectores de Condé Nast Traveler,” dijo Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico. “Reconocimientos como este elevan a Puerto Rico como un destino global de primer nivel y nos acerca más a la meta de duplicar la economía del visitante.”

Además de obtener el primer lugar en el Caribe, siete de los hoteles locales fueron reconocidos en tres categorías adicionales: Mejores Resorts del Mundo, Top 50 Resorts en islas del Caribe, y Top 15 Hoteles en el Caribe y Centroamérica. Algunos de estos reconocimientos son para Hotel El Convento, Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, El San Juan Hotel, La Concha Resort, entre otros.

Lista completa de reconocimientos:

Las 5 mejores islas del Caribe y del Atlántico

• #1 Puerto Rico

Los mejores resorts del mundo

• #14 Dorado Beach, una reserva Ritz-Carlton

Top 50 Resorts en las Islas del Caribe: Readers' Choice Awards 2019

• #1 Dorado Beach, una reserva Ritz-Carlton

• #32 La Concha Resort

• #50 St. Regis Bahia Beach Resort

Los 15 mejores hoteles del Caribe y Centroamérica: Readers' Choice Awards 2019

• #4 Hotel El Convento

• #9 Condado Vanderbilt Hotel

• #11 Serafina Beach Hotel

• #14 El San Juan, una colección Curio de Hilton

Los Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards son el reconocimiento más prestigioso y de mayor longevidad de excelencia en la industria de viajes y son comúnmente conocidos como “lo mejor de lo mejor en viajes”. La lista completa de los ganadores puede encontrarla aquí.

