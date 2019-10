Comisionado electoral dice que no han aprobado fondos para elecciones especiales

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila, aseguró hoy que al momento no cuenta con dinero suficiente para realizar las elecciones especiales en las alcaldías de Barranquitas, Humacao y en el Senado de Puerto Rico.

Según el funcionario, necesitan $132 mil para celebrar estos eventos electorales. Las vacantes en el Senado surgieron tras las salidas de las legisladoras novoprogresistas Margarita Nolasco y Zoé Laboy. Ambas ocupan cargos en la Rama Ejecutiva.

Para este evento electoral, Dávila expuso que no se utilizarán las máquinas para escrutinio electrónico y volverán al conteo de papeletas a mano. "Es una elección que es más sencilla que una primaria…Por eso los comisionados [de los dos partidos participantes] determinaron utilizar el escrutinio manual", comentó.

Dávila, a su vez, señaló que se han reunido con integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) para reasignar fondos a la CEE para poder realizar las primarias electorales.

"La CEE no es una entidad que recaude fondos de manera que nos hemos mudado a locales públicos para intentar abaratar costos, pero hay una realidad que los eventos electorales, un sistema democrático robusto, implica una inversión de parte del pueblo hacia la democracia", indicó el funcionario previo a reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza.

En julio, la JCF certificó el presupuesto del fondo general del gobierno de Puerto Rico que significó una reducción de los fondos que recibe la CEE. El ente fiscal fijó el presupuesto de esta agencia en $28 millones mientras que el gobierno central solicitó $53 millones.

“Si no se aprueban estas partidas, sencillamente no se está presupuestando ni un centavo para las primarias. Nada más en papeletas para las primarias de los partidos locales se gastan $4.5 millones. Si no se aprueba, no tendríamos fondos ni para una papeleta”, dijo el presidente del CEE en junio durante unas vistas públicas en el Senado.

Dominion no ha dado mantenimiento a máquinas

Dávila, asimismo, confesó que, aunque se le ha dado un mantenimiento preventivo a las máquinas electorales, la empresa Dominion no ha realizado el mantenimiento que corresponde a las máquinas de escrutinio electrónico debido a una deuda que asciende a los $2.6 millones. Mencionó que esta deuda se remonta al año fiscal 2017-2018.

Sin embargo, el funcionario aseguró que continúan pagando la deuda a la compañía. Aludió, además, a la Resolución Conjunta 526 que asignó $2.6 millones para el pago de esta deuda. La medida fue aprobada la semana pasada por el Senado. Dávila precisó que el personal de Dominion visitará a la isla a finales de este mes.