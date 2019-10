Llega a Puerto Rico otro vehículo comprado por Rosselló por medio millón de dólares

La gobernadora Wanda Vázquez Garced advino en conocimiento sobre la adquisición de una nueva unidad móvil previo a juramentar como Primera Ejecutiva por parte del Gobierno a un costo de $479,778, la cual recién llegó a Puerto Rico.

Tras evaluar la situación de la misma y los servicios que puede proveer, determinó que la misma esté disponible para que las agencias ofrezcan servicios directos a las comunidades.

“Al enterarme de esta adquisición, evalué las diferentes alternativas y, en vista de que la adquisición de la misma no se puede cancelar, he determinado que esta unidad será de utilidad para ofrecer servicios de distintas agencias a todos los pueblos y así poder darle acceso a la ciudadanía de los diferentes servicios de las agencias que, por falta de acceso o de transportación, no pueden llegar a las dependencias a recibirlos”, destacó Vázquez Garced.

Según la administración de Fortaleza, el equipo se ordenó el 15 de marzo de 2019 y era para el programa Gobierno en tu Pueblo bajo la administración de Ricardo Rosselló. La misma fue adquirida mediante subasta pública por la Administración de Servicios Generales (ASG).

Este nuevo vehículo se suma a la controversial de la guagua blindada comprada por la Oficina del Gobernador Ricardo Rosselló a un costo de $224 mil.