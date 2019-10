A la espera de extensión de FEMA

La fecha límite para acordar los costos estimados de obras de reconstrucción se aproxima y aún se desconoce el nuevo término que se adoptará para que continúen estos trabajos, a dos años del huracán María.

De acuerdo con los procesos de la sección 428 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas), el Gobierno central y la agencia tienen hasta el 11 de octubre para acordar los costos estimados de las obras permanentes que se deben realizar en municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro. Recientemente, FEMA anunció que extendería la fecha límite pero solo para algunos proyectos que dividirían por sectores.

“No nos han dicho”, respondió Carlos Molina, alcalde de Arecibo, al preguntársele si ya FEMA les notificó una extensión para acordar los costos estimados para realizar obras permanentes. Catalogó el proceso establecido por FEMA como “lento” y burocrático” y pidió que se agilice, ya que todavía hay instalaciones municipales sin restaurarse. Según el también presidente de la Federación de Alcaldes, en Arecibo hay más de 300 proyectos de obras permanentes y tan solo se ha acordado el 15 % de los costos estimados.

“El que está allá afuera…Quizá entiende que el municipio no quiere arreglar la cancha, pero la realidad es que no tenemos los recursos, no tenemos el dinero, y todavía no han llegado [los fondos de FEMA] en ese sentido. Todavía hay facilidades municipales destruidas a dos años de María”, subrayó. El alcalde también denunció que tampoco han tenido acceso a los fondos de CDBG-DR y que muchos municipios han tenido que demandar a sus aseguradoras. Inclusive, indicó que todavía no le han reembolsado $1.7 millones por trabajos de emergencia que realizó tras el paso del fenómeno atmosférico en 2017. Sobre este particular, el personal de prensa de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) dijo a Metro que están en proceso de “recopilar toda la información en cumplimiento con los parámetros federales”.

Mientras, a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, le preocupa que hasta el día de hoy no se ha implementado un proceso expedito para iniciar los trabajos de reconstrucción. En su municipio hay alrededor de 234 proyectos de obras permanentes y tan solo se ha acordado un costo estimado. “Son muy pocos los proyectos que han podido comenzar incluyendo la reconstrucción de carreteras, derrumbes, que se reportaron en la vías publicas, facilidades que son de servicio a la ciudadanía que aún no han podido ser restablecidas”, señaló la también secretaria de la Asociación de Alcaldes.

Pese a que Ottmar Chávez, director ejecutivo del COR3, no estuvo disponible para una entrevista con este medio, el personal de prensa de la agencia indicó que “las extensiones se realizarán por sectores y FEMA y COR3 aún se encuentran finalizando detalles de las negociaciones en curso”.

“Aunque se ha alcanzado un nivel de progreso significativo, gran parte de los sectores necesitarán un periodo de tiempo adicional para concluir estos estimados de costos fijos”, indicó un portavoz de FEMA. Sin embargo, no especificaron cuándo sería la nueva fecha límite para los proyectos.

Anticipa extensión uniforme

Pese a que FEMA ha planteado que fijará diferentes extensiones de fecha por sectores, a juicio del ingeniero Carlos Pesquera, a la agencia no le quedará otra opción que ofrecer una extensión completa de al menos un año.

“Anticipo que FEMA va a tener que cambiar su postura y que esta semana haga algún anuncio… Es realmente su responsabilidad porque ellos controlan el proceso”, indicó. El ingeniero —quien también brinda asesoría en este proceso a los municipios de Ponce, Camuy, Orocovis y Toa Baja— mencionó que FEMA debió haber extendido la fecha desde abril, tal y como lo establece la sección 428. Explicó que la demora responde a que FEMA centralizó el proceso de reconstrucción bajo la 428 y solo permite costos estimados de su personal y no de ingenieros locales.