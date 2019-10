Jenniffer González presentará medida para permitir compensaciones económicas a viequenses

La comisionada residente, Jenniffer González, anunció hoy que presentará una medida legislativa que permitiría compensaciones económicas a viequenses por condiciones de salud provocadas por las maniobras militares del ejército de Estados Unidos.

Según la funcionaria, la medida será presentada junto al congresista demócrata Darren Soto y Trent Kelly, congresista del Partido Republicano. "Han habido múltiples reportes a nivel de prensa de distintas escuelas en salud sobre las incidencias de salud en la isla municipio de Vieques, como incidencia de cáncer, hipertensión, diabetes, entre otras condiciones que exceden de lo normal en una isla municipio", sostuvo durante una conferencia de prensa en su oficina en San Juan.

La comisionada residente indicó que la legislación surge luego de que un grupo de residentes de la Isla Nena presentaron un pleito en 2012 en contra de Estados Unidos para reclamar por los daños que los ejercicios militares provocaron en la salud de los residentes. "Esta compensación se llamaría la Ley de Recuperación y Redesarrollo de Vieques de 2019 y obviamente sería la ruta del gobierno federal para establecer su compromiso con la isla municipio de Vieques", dijo González, al tiempo que anticipó que la medida goza de respaldo bipartita.

A su vez, detalló que la medida no consiste en una asignación adicional de fondos porque se trata de fondos que ya están asignados al Departamento de Justicia de Estados Unidos para compensaciones de víctimas. Las compensaciones serán entre $10,000 y $110,000 para cada residente. Los viequenses que hayan presentado algún tipo de reclamación contra el gobierno deberán, además, presentar la debida documentación sobre sus condiciones. González agregó que aquellas personas que no hayan presentado ningún tipo de reclamo contra el gobierno o que no formen parte del pleito tendrán 150 días —a partir de la aprobación de la medida— para presentar su reclamación.

La comisionada residente también indicó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó unos $46 millones para el establecimiento de un hospital en Vieques. Tras el paso del huracán María, la isla municipio tuvo que cerrar su Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Confiada en extensión de FEMA

Ante la cercanía de la fecha límite para acordar los estimados de costos para obras permanentes de reconstrucción, la comisionada residente, Jenniffer González, no tiene duda de que se otorgarán extensiones a estos proyectos. De acuerdo con el proceso de la sección 428 de FEMA, la fecha límite para acordar estos estimados de costos es el 11 de octubre.

“La preocupación federal es que si se hace una extensión completa se dejen ahí y no se haga nada con esos proyectos…Lo que se está evaluando es que serán individual y cuánto tiempo se le va a dar adicional”, sostuvo la funcionaria. Por su parte, Alex Amparo, director de la Oficina de Recuperación de FEMA, señaló que antes del 11 de octubre encontrarán una “solución”, que entre ellas podría ser agilizar el envío de los costos estimados de los proyectos.

González, asimismo, se mostró confiada en que FEMA permita que los ingenieros certificados puedan certificar obras permanentes luego de las inspecciones a los lugares con daños reportados. "Creo que esto se va a resolver positivamente, pero todavía estamos en las discusiones de cómo se redacta esto. Recuerden que esto no se ha hecho para otras jurisdicciones en Estados Unidos", señaló González.

Sigue en comité de conferencia otro proyecto para Vieques

Por su parte, González indicó que el proyecto de ley que incluye una asignación de $10 millones para realizar detonaciones en cámaras cerradas en Vieques continúa en un comité de conferencia en el Congreso.

"Ellos [el comité] tiene que tomar una determinación la próxima semana", aseguró a Metro la funcionaria.

El proyecto de la Cámara de Representantes federal 2500 pretende aprobar el presupuesto para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La pieza legislativa, sin embargo, también incluye una disposición que busca la asignación de $10 millones para que las detonaciones de las municiones de la antigua Marina del Ejército de Estados Unidos sean realizadas en cámaras cerradas. Actualmente, se realizan detonaciones abiertas.

La disposición fue introducida por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.