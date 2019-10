A ciegas sobre referido del jefe de Agricultura

El misterioso referido al Departamento de Justicia por alegada “conducta impropia” del secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez en la noche del viernes, trajo a la mesa un sinnúmero de interrogantes que, hasta el momento, carecen de respuesta.

“‘Conducta impropia’ es algo tan amplio y ambiguo que puede ser llegar tarde, hostigar sexualmente a alguien, robar o decir palabras soeces en una reunión”, sostuvo el abogado y analista político Leo Aldridge.

“Todo eso puede ser catalogado como conducta impropia, pero hay conductas impropias que solo Justicia puede investigar, y es cuando hay posibles delitos”, añadió.

De acuerdo con el comunicado de La Fortaleza del pasado viernes, la información sobre alegados actos impropios de Flores Ortega la recibió la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

“He sido muy clara en que todos los asuntos que se refieran contra cualquier funcionario serán atendidos de inmediato, razón por la cual la secretaria de Gobernación envió una información para que sea investigada por el Departamento de Justicia”, se limitó a expresar Vázquez en declaraciones escritas.

Sin embargo, la gobernadora no ha dado indicios de que removerá a Flores Ortega de la dirección del Departamento de Agricultura, ya sea de forma permanente o en tanto las autoridades completan la investigación.

El presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, dijo a Metro que, aunque su organización ha realizado esfuerzos por conocer las alegaciones que se le imputan a Flores Ortega, se mantienen a oscuras sobre los motivos detrás del referido.

“Desconocemos cuáles fueron las razones. Pero nos imaginamos que debe haber algo que sea de un peso fuerte de verdad, porque, aunque llevamos más de un año denunciando que no ha cumplido con sus deberes ministeriales, las quejas que tenemos evidenciadas por escrito sabemos que, en nuestro sistema, no son suficientemente fuertes para que el gobernador tome la decisión de destituir a un empleado”, sostuvo Cordero.

Entre las críticas que Flores Ortega enfrenta de sectores agrícolas se encuentra su alegada inacción para respaldar una solicitud de $21 millones al Departamento federal de Agricultura para compensar a los caficultores por las pérdidas que provocó el huracán María.

Según Cordero, al estado de Florida se le concedió una solicitud “idéntica” por $384 millones para impulsar la industria de los cítricos, que se vieron afectados por los huracanes Irma y María.

Flores Ortega “decía que no era necesario y, por esa razón, se perdió esa oportunidad”, afirmó el líder de los agricultores del patio.

Cordero, igualmente, apuntó a la controversia con un donativo de 2 millones de semillas de café que realizó la empresa Starbucks, de las cuales, por la alegada mala gestión del secretario, se perdieron cerca del 85 %.

En declaraciones escritas, Flores Ortega reconoció haber sido informado del referido, pero igualmente aseguró desconocer el contenido de las alegaciones.

“Durante toda mi vida en el servicio público, he actuado conforme a la ley y con el más alto rigor ético. Como funcionario público, reconozco, no obstante, la facultad que se tiene de indagar sobre alegaciones presentadas, las que sean, y con la misma responsabilidad de siempre, estaré en disposición de aclarar cualquier duda”, sostuvo el funcionario.

Cordero, por su parte, subrayó que “es hora” de un cambio en el Departamento de Agricultura.

“Ya ese señor no tiene la confianza por parte de los agricultores. No ha demostrado tener la capacidad. Podrá tener toda la preparación académica, pero el hábito no hace al monje”, manifestó.