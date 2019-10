Alcalde de Ceiba quiere que saquen a Mara Pérez de ATM

El alcalde de Ceiba, Ángel Cruz dijo el jueves que la gobernadora, Wanda Vázquez debe destituir a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.

“Yo entiendo que deben poner a otra persona. No hay un mes que haya una problemática en los puertos de Ceiba. La gobernadora debe tomar una decisión en estos momentos y buscar una persona que resuelva el problema que hay”, dijo Cruz en entrevista radial (NotiUno).

“Teníamos una problemática la semana pasada y no dio cara… Hay que dar cara a los problemas para buscar las soluciones”, agregó el alcalde en relación a la reparación de la calle que lleva al muelle.

La controversia sobre la permanencia de Pérez ha tomado fuerza, luego que la noche del domingo se quedara varada en Vieques como parte de una protesta por las fallas en el servicio de lanchas. Según informes de prensa, el piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar fue trasladado a su área de residencia en Arecibo, por negarse a llevar en el helicóptero a un equipo de agentes de SWAT para rescatar a la directora de la ATM.

El jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dejó en manos de la gobernadora la permanencia de Pérez en la ATM. Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz pidió la la salida de la funcionaria.

“Ella debería pensar retirarse de esa silla”, insistió el alcalde al indicar que no ha podido tener una reunión con la funcionaria.

Por otro lado, Cruz dijo que “yo entiendo que fue una mala decisión del gobernador de Puerto Rico en ese momento, Ricardo Rosselló porque ella admitió no tener experiencia. Cuando escoges una persona que no tiene experiencia, lamentablemente no va a funcionar”.