Rivera Schatz no cree en la teoría de Seguridad Pública

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo el miércoles que no cree en la teoría de que la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez fuera rehén o estuviera secuestrada en medio de una protesta en Vieques el pasado domingo.

“Si la señora Mara Pérez hubiese sido víctima de restricción a la libertad o de secuestro como alguna gente ha dicho, pues allí había policías. ¿Por qué no denunciaron a esas personas? Yo no creo que eso pasó”, dijo el presidente del Senado a preguntas de la prensa.

“Allí lo que había era una protesta y a mí me parece que la protesta es legítima, porque la gente de Vieques ya está “jarta” y la de Culebra. Eso es una cosa. Y si las circunstancias del evento afectan la movilidad de todo el mundo, eso no quiere decir que alguien quiere restringir la libertad o están secuestrando a nadie. Y si fuera así, ¿por qué la Policía no actuó? Entonces de eso, moverse a trasladar a una persona así abiertamente cuando la orden general no permite ese tipo de traslado, pues requiere una explicación”, añadió.

Directora de ATM: “la situación era grave” La jefa de Transporte Marítimo defendió la solicitud de ayuda que hizo a la Policía, aunque rechazó haber pedido un helicóptero de rescate

Informes de prensa dieron cuenta de que el piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), José Estrada Almodóvar fue trasladado a su área de residencia en Arecibo, por negarse a llevar en el helicóptero a un equipo de agentes de SWAT para rescatar a la directora de la ATM.

Rivera Schatz anticipó que escuchará las declaraciones del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román y del comisionado de la Policía, Henry Escalera y si no le convencen, los citará a una Vista Pública.

En la conferencia de prensa, Román y Escalera alegaron que se trataba de una situación de emergencia, porque a la directora de la ATM la tenían de rehén.

“Se tuvo que hacer unas negociaciones. Fue un proceso de toda una noche, inclusive para liberar unas embarcaciones. Esto fue todo un proceso, para que al final de cuentas se dejara salir no solamente una funcionaria, habían seis funcionarios de gobierno que estaban restringidos de movilidad”, dijo Román en conferencia de prensa.

Según el secretario del DSP, como se trataba de un rescate, se podía montar a estos funcionarios en el helicóptero a pesar de que la interpretación del piloto a una ley federal de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés), era que no lo podía hacer.

“Hay una interpretación del piloto de lo que significa la interpretación de la FAA y hay una interpretación de la Comandancia y el liderato de la Policía de que en una situación de emergencia si necesitamos trasladar personal, se le dio una orden a la que él se negó. Si resultó en insubordinación eso es lo que se va a investigar”, sostuvo Román.

En la vista pública para la confirmación del nombramiento de Denise Longo Quiñones como secretaria del Departamento de Justicia, el presidente del Senado le preguntó a la funcionaria si algún funcionario de la Policía realizara alguna consulta sobre un evento de restricción a la libertad o secuestro en Vieques, a lo que Longo Quiñones contestó que no.

La funcionaria anticipó que hará una investigación preliminar referente a si fue justificado o no el traslado del piloto Estrada Almodóvar.