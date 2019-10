En la cancha legislativa recorte de las pensiones

El abogado Rolando Emmanuelli dijo ayer que con la determinación de la gobernadora, Wanda Vázquez, de avalar el plan de ajuste de deuda sometido por la Junta de Control Fiscal (JCF), el recorte a las pensiones está en manos de la Legislatura, que debe aprobar la legislación precisa si el plan es avalado por la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.

Esto, contrario a lo que expresó el portavoz del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel Fabre, de que no hace falta legislación para atender el asunto de las pensiones, pues la jueza será quien tome la última palabra.

“La llave estaba en las manos de la gobernadora hasta que dijo que iba a aceptar los recortes. De un problema jurídico, ahora se convierte en un problema político, porque la gobernadora dice que va a aceptar los recortes, y la bola está en la cancha de la Legislatura. Los presidentes legislativos han dicho que no van a aceptar los recortes. Ahí va a haber un tranque aparentemente”, dijo Emmanuelli en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que la sección 314 de la Ley Promesa dice que para que el plan de ajuste de la deuda se pueda confirmar, hay que aprobar todas las leyes necesarias que permitan su implantación y reformar la Ley del Sistema de Retiro.

“Es desafortunado que la gobernadora se haya plegado a los designios de la Junta de recortar las pensiones porque ella es la que tiene la ficha del tranque. Ella se pudo mantener en la posición de no recortes, no firma ninguna legislación y entonces la JCF tiene que buscar el dinero de las pensiones en otro lado, porque hay dinero”, dijo Emmanuelli.

“Si se aprueba este recorte, mucha gente va a caer en la precariedad, porque cuando se sume el aumento que la Junta quiere para la Autoridad de Energía Eléctrica, la gente va a tener que escoger entre pagar el agua, la luz, hacer compra o comprar medicamentos”, advirtió.

Entretanto, apuntó que el otro asunto importante son los servicios esenciales, que no han sido definidos por la JCF. “Ahora la jueza tiene la capacidad de determinar si la Junta cumplió con la Ley Promesa y uno de los elementos que estará en juego es si no definir los servicios esenciales daña o vicia el plan de ajuste de deuda porque no se sabe que es lo que está disponible”, sostuvo al indicar que el plan fiscal, que es la base del plan de ajuste de la deuda, debe revisarse, pues los fondos de recuperación por los huracanes no se han recibido.

Senador pide recortes en otros lados

El senador novoprogresista, Eric Correa recomendó que se miren las escalas salariales de los jefes de agencia y de los empleados de confianza en el Ejecutivo, así como los contratos antes de plantear recortes a las pensiones. Dijo que el plan de ajuste propuesto llevará a la precariedad a los más vulnerables.