Cámara da paso a medida de Educación Especial

Tras un álgido debate, la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto 1945 que busca crear una Ley de Educación Especial.

El proyecto —de la autoría del presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez y la delegación del Partido Nuevo Progresista— fue avalado con 31 votos a favor y 18 en contra. Y aunque el representante Rafael 'June' Rivera catalogó la medida como una en beneficio de la comunidad estudiantil con diversidad funcional, las gradas en el hemiciclo vociferaban constantemente su repudio al proyecto. La representante del Partido Popular Democrática (PPD) Lydia Méndez objetó el proyecto ya que realmente no resuelve los problemas que por décadas enfrentan los estudiantes de educación especial.

"Si no han podido convencer a los padres, no me han convencido a mí", sostuvo la legisladora.

Incluso, el representante Nestor Alonso, se opuso a la medida ya que no otorga beneficios ni derechos a la población de educación especial. "Qué curioso que el único legislador ciego está en contra de este proyecto", sostuvo.

Para el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez, la ley añadiría burocracia al sistema de educación especial y mostró preocupación ante la figura del Defensor de Menores con Discapacidad ya que no actuaría en beneficio de los niños que estén en medio de un proceso administrativo en el Departamento de Educación.

En días recientes, organizaciones padres y madres, han demostrado su repudio a la medida ya que coloca capas burocráticas adicionales. La medida también pretende que el secretario Auxiliar de Educación Especial sea confirmado por el Senado en lugar de un nombramiento de confianza por parte del secretario del Departamento de Educación.