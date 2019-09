Hombre muere ahogado en Dorado

Agentes, adscritos al Precinto de Dorado, investigan como un incidente desgraciado la muerte de un hombre, ocurrida a las 4:51 de la tarde, que se ahogó en un cuerpo de agua, conocido La Posita de Mameyal, en el Barrio Mameyal, en Dorado.

Según información preliminar, un hombre, que no ha sido identificado, se encontraba en el lugar cuando se sumergió en el agua y no pudo salir. Personal de Rescate y otras agencias como OMME de Dorado fueron movilizados a la escena pero la persona no contaba con signos vitales.

Agentes, adscritos a la División de Homicidios y el fiscal de turno se harán cargo de continuar con la investigación de este incidente desgraciado.