Vigilante Vega Baja ante el peligro del Río Cibuco

VEGA BAJA – Ante el seguro embate del maratón de lluvia que traerá la tormenta tropical Karen para el área norte de Puerto Rico, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina se encuentra en contacto directo con la Oficina de Manejo de Emergencia del Municipio de Corozal para vigilar de cerca el desempeño del Río Cibuco, que afecta a distintas comunidades aledañas en la Ciudad del Melao Melao.

“Mantenemos comunicación con la Manejo de Emergencia en Corozal, porque el Río Cibuco nace allá y así nos vamos preparando acá abajo”, destacó Cruz Molina en entrevista esta mañana con Metro.

Las comunidades de Arenales, la calle 4 en Río Abajo, Sabana y la finca Nuni en Almirante Norte son los sectores que más impacto sufrieron con inundaciones provocadas por la saliente cauce del Río Cibuco en los pasados fenómenos atmosféricos de Irma y María, recordó el alcalde.

Además, otra zona que resultó muy afectada fue la de la comunidad Los Naranjos, dónde desemboca el río en un caño previo a llegar al mar. También, se mantienen alerta a la carretera PR-676 que lleva a la Playa de Vega Baja.

“Las brigadas ya están en la calle, y al momento ninguna situación que lamentar, estaos en espera de lo que trascienda hoy”, puntualizó.

Vega Baja cuenta con dos refugios: la escuela superior Lino Padrón Rivera, que ubica en el casco urbano del pueblo, y la Agapito Rosario, localizada en la urbanización Alturas.

“Al momento ninguna persona ha sido movilizada a los refugios, pero entendemos que eso debe cambiar según trascienda el día. Cuando empiezan las lluvias y las inundaciones, ahí es que regularmente las personas toman la decisión de moverse y si no lo hacen y entendemos que están en peligro, en ese caso el Municipio tiene la potestad con la Policía de reubicar a las personas, cosa que no hemos nunca tenido hacer en el pasado y esperamos que hoy no sea la excepción”, apostilló Cruz Molina.

Pendientes a las vivienda que aún tienen toldos azules

Por otro lado, el alcalde indicó que se mantienen alerta a las personas con viviendas que aún mantienen toldos azules desde María, “que son de 50 a 75 casas, todas dispersas por distintos sectores del Municipio”.

“Hemos trabajando durante los pasados meses con esos casos a través del Programa de Rehabilitación de Vivienda en coordinación con la organización Heart 911, que nos ha dado la mano en el techado de estas residencia con toldos azules. Vamos para la segunda ronda y hoy estaremos pendiente a esas familias que aún lidian con este problema”, subrayó.

De igual manera, Cruz Molina señaló que durante el día también deberá estar comunicándose con los Municipios de Morovis, Vega Alta y Manatí, que ubican en las fronteras de Vega Baja para vigilar cualquier situación pertinente a los daños que ocasionen las lluvias de la tormenta tropical Karen.

En el boletín de las 8:00 de la mañana emitido por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) se indicó que las lluvias de la tormenta tropical Karen ya comenzaron a sentirse en las islas municipios de Vieques y Culebra. Karen, que había sido degradada a depresión tropical, se fortaleció y ahora es tormenta tropical nuevamente, según indicó el boletín de las 5:00 de la madrugada. Así las cosas, Puerto Rico, Vieques y Culebra se mantienen bajo un aviso de tormenta tropical.

De acuerdo con el boletín de las 8:00 de la mañana, los datos de un avión de reconocimiento localizaron al sistema cerca de la latitud 17.2 grados norte, longitud 65.8 grados oeste.

