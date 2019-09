Persiste presencia de manganeso en el agua

Tras una semana de reclamos de la ciudadanía por recibir agua de color marrón en sus hogares, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aseguró que ya completaron el proceso de limpieza en la planta Sergio Cuevas. Sin embargo, no precisaron cuándo las personas dejarán de experimentar agua con manganeso.

“En términos del manganeso, es en el agua que permanecía en las tuberías, que es la que continuamos extrayendo a través desagües en bocas de incendio. Ese trabajo de desagüe tiene que continuar porque todos los kilómetros de tubería que existen en la red podrían tener algo de agua con manganeso”, sostuvo Roberto Martínez, director de la región metropolitana de la AAA.

El funcionario pidió a las personas que hiervan el agua ya que al restablecerse el servicio se acumula aire y sedimento. En cuanto al aspecto del agua de color marrón, Martínez no quiso dar un estimado sobre cuándo podrían terminar con la extracción del restante del manganeso. En medio de la preparación para el impacto de la depresión tropical Karen, Martínez dijo que continuarán realizando los desagües hasta que las condiciones del tiempo lo permitan.

Reiteró que el agua es potable, aunque reconoció que no es agradable su color marrón. Más temprano, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, coincidió en que no hay riesgo a la salud, pero no recomendó que se consuma el agua directamente del grifo en los hogares con la situación.

Por su parte, la secretaria auxiliar de Salud ambiental, Mayra Toro, indicó que el muestreo realizado el domingo concluyó que el agua de la planta Sergio Cuevas cumple con los niveles de potabilidad.

Carl Soderberg, exdirector de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en el Caribe, explicó que el nivel de manganeso responde a que —debido a la sequía moderada que en un momento estableció la AAA—, al haber menos agua, se propicia que se utilice aquella que está al fondo de los ríos y embalses. “Siempre llevo la cuestión de que se comience con un programa bien agresivo de reforestación para que evite la erosión y el arrastre de sedimento”, declaró el exfuncionario federal a Metro.