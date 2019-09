Gobernadora pide a ciudadanos que salgan de carreteras y se alejen de cuerpos de agua

La gobernadora Wanda Vázquez Garced hizo un llamado el martes a los ciudadanos para que salgan de las carreteras, costas y orillas de los ríos en espera del paso de la tormenta tropical Karen.

“Veo todavía muchas personas en la calle. Es importante, y les hago un llamado a la prevención. Sé que había personas que estaban trabajando. Pero la solicitud es que se dirijan y permanezcan a sus hogares. Las condiciones del tiempo van a empeorar durante esta tarde. Vamos a tener periodos de lluvia continuos hasta el miércoles en la mañana o hasta la tarde. Las personas que vivan en zonas vulnerables y hasta esta hora no han hecho la coordinación y viven en zonas inundables puedan moverse con sus familias, amistades o los refugios que están abiertos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Fuertes lluvias podrían continuar hasta el viernes Se indicó que el centro de la tormenta Karen estará entrando entre los municipios de Yabucoa y Maunabo

“También, hago un llamado a las personas que hemos visto que están en los cauces de los ríos o de cuerpos de agua. Por favor, salgan de los cuerpos de agua, salgan de los ríos, salgan del mar y vayan a sus residencias”, añadió.

El llamado de la gobernadora incluyó a los patronos privados para que no obliguen a los empleados a reportarse.

Hasta el momento hay 67 refugios abiertos y en ellos 46 personas en Ponce (3 personas), Guayanilla (5 personas), Canóvanas (1 persona), San Juan (15 personas), Guaynabo (2 personas), Yabucoa (2 personas), Luquillo (4 personas), Caguas (4 personas), Coamo (2 personas), Corozal (1 persona), Humacao (3 personas), Manatí (dos personas) Salinas (1 persona) y Comerío (1 persona).

La gobernadora insistió en el impacto de lluvias que dejará la Tormenta Tropical Karen a su paso por Puerto Rico.

“Siempre hemos estado en situaciones de mucha lluvia e inundaciones. Lo que queremos es prever. Tener un proceso preventivo para que nadie sufra una situación particular y tome un golpe de agua. No es lo mismo cuando tenemos mucha lluvia y nos toma por sorpresa. Teniendo conocimiento de que lo mas no va a afectar es la lluvia, que todos los ciudadanos puedan tomar acción de forma preventiva tomar las medidas antes de que ocurra”, sostuvo Vázquez Garced.

A las 11:00 de la mañana el centro de Karen estaba ubicado cerca de la latitud 17.5 grados norte, longitud 65.8 grados oeste. Se mueve hacia el norte cerca de 8 millas por hora (mph) y se espera que este movimiento general continúe hoy.

“Se pronostica un movimiento de norte a noreste con cierto aumento en la velocidad de avance esta noche hasta el miércoles por la noche. En la ruta del pronóstico, el centro de Karen pasará cerca o sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes esta tarde y luego se moverá sobre el Atlántico occidental esta noche y el miércoles”, agrega el informe.

Asimismo, el CNH indicó que los vientos máximos sostenidos son cerca de 40 mph con ráfagas más altas y se espera un fortalecimiento lento durante los próximos días. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 80 millas principalmente hacia el sureste del centro. Mientras, la presión central mínima estimada a partir de los datos de los aviones y las observaciones de superficie de la Reserva de la Fuerza Aérea Hurricane Hunter es de 1007 milibares.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses están bajo aviso de tormenta tropical. La mayor preocupación con Karen sigue siendo las lluvias que se tornarán copiosas a partir del mediodía, por lo que a esas horas la ciudadanía debe estar en un lugar seguro. El pronóstico es entre 2 y 4 pulgadas de lluvia y hasta 8 en zonas aisladas.