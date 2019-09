Gobernadora anuncia no hay clases pero hay trabajo en el sector público

La gobernadora Wanda Vázquez Garced reiteró esta noche, que luego de su conversación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), su llamado a la ciudadanía para que se mantengan seguros durante la culminación del paso de la tormenta tropical Karen por Puerto Rico.

“Es imperante que, ante la posibilidad de continuar las lluvias en algunos sectores, todos se mantengan en un lugar seguro. Como advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el sistema está trayendo mucha lluvia, particularmente en la región este, por lo que es importante resguardarse y proteger su vida. Esa es la prioridad”, expresó Vázquez Garced.

Conforme a lo anterior, y ante el más reciente informe del SNM y luego de sostener comunicación con el director del SNM, Roberto García; con la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy; con el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román; y con el Comisionado del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, la primera Ejecutiva determinó cancelar las clases en el sistema público de enseñanza y reanudar las labores en el sector público.

“Tras el boletín de las 8:00 p.m., he determinado cancelar las clases en el sistema público mañana, miércoles, dado a que hay varios planteles escolares que están utilizándose como refugios. Por otro lado, se pronostican lluvias fuertes esta noche y en la madrugada en el área este que pueden requerir la utilización de los planteles como refugios. De igual manera, he sido informada que se pronostica que las condiciones del tiempo vayan mejorando para mañana. Por esto es importante que se reanuden las labores de los empleados públicos. No obstante, les exhorto y es mi llamado a todos a que deben de tomar sus precauciones. De entenderlo necesario por las condiciones del tiempo, notifiquen a sus supervisores en caso de no poder asistir a sus centros de trabajo”, indicó Vázquez Garced.

La gobernadora agregó que se comunicó con el juez administrador de Tribunales, Sigfrido Steidel, quien le informó que igualmente en los tribunales mañana será un día normal de trabajo.

Por su parte, el Departamento de Educación informó que la reanudación de labores en el sector público incluye a los maestros.