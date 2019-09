Fundación Toyota otorga cerca de 50 mil en becas para universitarios

Saskia Gómez, ejecutiva de relaciones públicas de Toyota de Puerto Rico informó que este año, tras una rigurosa evaluación, 19 estudiantes universitarios de diversas instituciones en y fuera de Puerto Rico, recibirán becas de hasta $2,500 dólares para el corriente año académico.

El donativo total suma a más de $45,000.00 en becas en áreas académicas dirigidas a la protección del medio ambiente. De esos 19 estudiantes, 12 de ellos renuevan su beca y 7 estudiantes la reciben por primera vez.

El objetivo de la beca es proveer una ayuda económica suplementaria a estudiantes universitarios para el pago parcial de los costos relacionados con el programa de estudio en el cual se encuentre formalmente matriculado a tiempo completo.

Ayuda económica

“Para muchos estudiantes esta beca hace la diferencia entre poder continuar sus estudios o dejar la universidad, debido a las limitaciones económicas que puedan tener ellos y sus familiares. Buscamos prevenir que estos estudiantes se vean obligados a abandonar sus carreras universitarias, y ante los retos ambientales que enfrentamos, Fundación Toyota quiere hacer la diferencia. A los jóvenes lograr sus sueños en sus carreras relacionadas al ambiente, ellos tendrán un impacto en la vida de todos y el planeta Tierra”, dijo Gómez.

Algunos estudiantes hablaron de lo que significa este apoyo. Para Gabriela A. Dávila Lozada, estudiante de primer año de bachillerato en Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, esta beca es importante “para el logro de mis metas académicas, porque necesito asistencia económica para comenzar y completar mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Me ayudará a costear los créditos de mis cursos, los materiales que necesitaré, especialmente en los laboratorios, libros, transportación y alimento. Con esta ayuda, trabajaré para hacer un cambio en Puerto Rico".

Independencia académica

Por su parte, Nías Hernández Montcourt, estudiante de 5to año, bachillerato en Geografía también de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, destacó que “el obtener esta beca, me permitirá seguir realizando trabajos de voluntariado en las diferentes organizaciones a las que pertenezco y seguir teniendo nuevas oportunidades junto a otros grupos. Además, significa un gran alivio para mí, que, por la pérdida de mi madre, he tenido que batallar económicamente para lograr permanecer en la universidad. Esta beca, me dará la independencia académica necesaria para sobrepasar estas necesidades económicas. Será un gran motivo para seguir mi camino hacia la maestría e, incluso, esta beca podría ser de mucha ayuda para sustentarme por varios meses”, dijo la joven estudiante.

Estudiante en la diáspora

La beca también aplica a estudiantes puertorriqueños que estudian fuera del país. Ese es el caso de Alexies D. Rivera García, que comenzó su primer año de bachillerato en Biofísica en la Universidad de Pennsylvania. “Esta beca contribuirá a mi desarrollo como futuro investigador científico descubriendo nuevos conocimientos e incorporándolos para el beneficio de los seres humanos, el ambiente y la conservación en Puerto Rico y el mundo. Además, quiero alentar a otros jóvenes que sueñen en grande y entiendan la importancia del desarrollo sustentable”, declaró el joven.

Reciben beca por primera vez

Los estudiantes que reciben la Beca Ambiental 2019 por primera vez son: Estefanía Álvarez Pérez de 3er año en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico; Bianka J. Cuevas Colón de 3er año en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico; Gabriela A. Dávila Lozada de 1er año en Ciencias Ambientales de la UPR, Recinto de Río Piedras, Nias Hernández Montcourt de 5to año en Geografía en la UPR, Recinto de Río Piedras; Venus A. Páez Hernández de 1er año en Ciencias Agrícolas/Ciencia Animal de la UPR, Recinto de Mayagüez; Víctor M. Jiménez Acevedo de 1er año en Geología – Secuencia Curricular en Meteorología en la UPR de Mayagüez; Alexies D. Rivera García, de 1er año en Biofísica en la Universidad de Pennsylvania.

Estudiantes ganadores

Se unen a ellos: Hennessy Bas Concepción, quien cursa su 5to Año en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Rio Piedras, Recinto de Mayagüez, Mariela Encarnación Ojeda, estudiante 5to Año Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; Ana V. García Rosa, estudiante de 3er año de Global Environmental Change and Sustainability en Johns Hopkins University; Jonathan González Flores, de 2ndo año en Ciencias Agrícolas/Horticultura en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; Darinel J. López Feliciano de 2do año en Ciencias Agrícolas/Agronomía en UPR, Recinto de Mayagüez.

Además, está Jesús G. Lugo Flores de 4to de Ciencias Agrícolas/Extensión Agrícola en UPR, Recinto de Mayagüez; Jairelisse Morales Morales de 4to año de Biología General, de la UPR de Humacao; Andrea I. Muñoz Ramírez de 3er año Protección de Cultivos de la UPR en Mayagüez; Génesis N. Roldán Hernández de 2ndo año en Ciencias Ambientales en la UPR de Río Piedras; Verónica Soler Fernández, de 3er año en Biología Marina en Eckerd College, St. Petersburg Campus, Florida; Adalberto L. Ubiñas Romero, 3er año en Biología Marina Costanera en la UPR Recinto de Humacao; Gerardo R. Vázquez Rodríguez de 2do año, en Ingeniería Química en la UPR, Recinto de Mayagüez.

