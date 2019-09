Se reporta fuerte temblor en Puerto Rico

Un fuerte movimiento sísmico se sintió en Puerto Rico. El sismo magnitud 6.0 ocurrió a las 11:23 de la noche a una profundidad de 6.2 millas al Oeste de la Isla. También, ocurrieron dos replicas, una de magnitud 4.7 a las 11:32 de la noche y otra de 4.8 a las 11:51 de la noche.

El epicentro se registró al norte de Aguadilla. No hay riesgo de tsunami. En República Dominicana también se sintió el movimiento. Se han reportado daños menores en residencias e infraestructura en el Oeste, como una tubería rota en el barrio Miradero de Mayagüez que los vecinos temen socave la carretera.

Tsunami Info Stmt: M6.3 070mi N Mayaguez, Puerto Rico 2324EDT Sep 23: Tsunami NOT expected; U.S. Atlantic or Gulf Coast

Hubo un segundo temblor de 5.1 grados.

Una tercera réplica se sintió en la zona de Isabela. Se indicó que fue de 4.8 grados.

BREAKING: A 6.0-magnitude earthquake strikes near Puerto Rico, rousing and scaring many from their sleep in the U.S. territory. https://t.co/bWVLfANoXC

— The Associated Press (@AP) September 24, 2019