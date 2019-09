Emiten vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico por cercanía de Karen

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió hoy una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico por la trayectoria que tiene la tormenta tropical Karen, la cual se pronostica que pase por la isla este próximo martes en horas de la tarde.

Según el boletín completo de las 11:00am, el centro de Karen está en la latitud 12.5 Norte, longitud 61.7 Oeste y se está moviendo a 13mph (20 km/h) hacia el oeste-noroeste.

Una vigilancia de tormenta tropical significa que las condiciones de la tormenta se sentirán en las próximas 48 horas. Además de Puerto Rico, esta vigilancia también aplica las islas municipio de Vieques y Culebra.

Tropical Storm #Karen Advisory 2: Now available on the NHC website. https://t.co/VqHn0u1vgc

