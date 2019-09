El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) publicó en la tarde de hoy, viernes, otro pronóstico del huracán Jerry, que continúa perdiendo fuerza mientras avanza sobre las Antillas Menores.

En el boletín de las 2:00 de la tarde, Jerry tiene vientos sostenidos de 80 millas por hora (mph) y avanza a unas 17 mph.

El sistema está localizado en la latitud 19.2 grados norte y en la longitud 61.2 grados oeste.

A las 11:00 de la mañana, el huracán de categoría 1 tenía 85 mph.

Según el NWS, se esperan aguaceros y tronadas a medida que Jerry se mueva bien al norte del área.

Sigue debilitándose el huracán Jerry

2 PM AST: Hurricane Jerry. No watches or warnings in effect for PR and USVI.

Huracán Jerry. No hay vigilancias ni avisos en efecto para PR ni Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/inbB8ZN2JV

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 20, 2019