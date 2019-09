Jenniffer González busca consulta estadidad si o no

La comisionada residente Jenniffer González Colón reveló el viernes, que el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó de manera unánime un nuevo intento por conseguir la estadidad para Puerto Rico, en esta ocasión, a través del territorio incorporado.

“Esta es la transición automática a convertirse en un estado porque entonces nos aplicaría toda la Constitución federal y todas las leyes federales que hoy no nos aplican”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Explicó que durante la sesión del Directorio del PNP, se aprobó una aprobación por unanimidad de territorio incorporado que, según explicó, es una postura que ideológicamente es la transición a la estadidad.

Mencionó, además, que radicará un proyecto en el Congreso a esos fines.

“Es la primera vez que este partido institucionalmente adopta esa postura, así que yo creo que eso es bien importante. Segundo, hay un proyecto de ley que nosotros vamos a estar radicando en el Congreso que tiene que ver en cierta manera con lo que se hizo en el pasado en el Congreso, tiene unos cambios, pero yo creo que el movimiento ya más cercano a una elección general donde yo entiendo que haya un plebiscito estadidad si o no va a estar incluido ahí”, dijo la también vicepresidenta del PNP.

“Yo creo que de esta manera no va a haber excusa para nadie decir que los resultados aquellos, que no, la participación, si esa ha sido la pelea del liderato popular, pues no va a haber ninguna excusa en una votación en conjunto con la elección general”, añadió.

De paso, González Colón explicó que “Nosotros hoy somos un territorio no incorporado, lo que significa es que desde los casos insulares se decidió que Puerto Rico es un territorio no incorporado y por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos puede hacer con nosotros lo que les dé la gana. Inclusive, que hayan partes de la Constitución federal que no nos apliquen. Esa corte, que determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, y que pudieran hacer lo que quisieran con nosotros, fue más o menos la composición del mismo tribunal que declaró que podía estar separado de las escuelas y esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. El tiempo nos ha dado la razón”.