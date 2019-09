Huracán Jerry fortalece sus vientos y se aleja de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó en el boletín de las 5:00 de la mañana de hoy, viernes, que el huracán Jerry continúa con vientos de 105 millas por hora (mph).

El sistema, que es la décima tormenta de esta temporada de huracanes, se sigue moviendo a 16 mph

Jerry se encontraba en la latitud 18.4 grados norte y en la latitud 58.7 grados oeste.

Hasta el momento, no hay vigilancias ni avisos en efecto para Puerto Rico ni Islas Vírgenes Estadounidenses.

Se espera que Jerry pase bastante lejos de la isla, sin embargo podrían sentirse lluvias indirectas en la zona.

5 AM AST: Hurricane Jerry. No watches or warnings in effect for PR and USVI.

Huracán Jerry. No hay vigilancias ni avisos en efecto para PR ni Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/titDd4uBx2

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 20, 2019