Huracán Jerry comienza a perder fuerza

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) dio a conocer en la mañana de hoy, viernes, que el huracán Jerry bajó la intensidad de sus vientos, por lo cual el sistema inicia a debilitarse.

En el boletín de las 11:00 de la mañana, el fenómeno atmosférico se encontraba en la latitud 18.8 grados norte y en la longitud 60.3 grados oeste.

Jerry se mueve a 17 millas por hora (mph) y bajó la fuerza de sus vientos a 85 mph.

A las 5:00 de la mañana de hoy, el huracán tenía vientos sostenidos de 105 mph.

No hay vigilancias ni avisos en efecto para Puerto Rico ni Islas Vírgenes Estadounidenses.

Huracán Jerry. No hay vigilancias ni avisos en efecto para PR ni Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/KcAjHXNTPr

