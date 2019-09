Tormenta Jerry aumenta sus vientos a 70 millas por hora

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) indicó en la madrugada de hoy, jueves, que la tormenta tropical Jerry aumentó sus vientos a 70 millas por hora (mph) y se mueve a 16 mph.

En el boletín de las 5:00 de la mañana, la tormenta luce bastante organizada, indicio de que se está fortaleciendo. La misma continúa lejos de la zona y se mantiene al este de las Anillas Menores.

Hasta el momento, no hay vigilancias ni avisos de tormenta o huracán para Puerto Rico ni Islas Vírgenes Estadounidenses.

Durante el próximo fin de semana, los efectos de Jerry se podrían sentir indirectamente en la isla.

5:00 AM AST: Tropical Storm Jerry. No watches or warnings in effect for PR & USVI.

Tormenta Tropical Jerry. No hay vigilancias ni avisos en efecto para PR y USVI. #prwx #usviwx pic.twitter.com/NHzFd04xvR

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2019