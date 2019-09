Presunta estafadora se canta víctima de una venganza

Jillian Alexander Meléndez, acusada de fraude, impostura y maltrato de menores, aseguró en entrevista con "Noticentro" (Wapa) que es víctima de un plan de confabulación por parte de la familia del niño de dos años, el cual cuidó desde que tenía cuatro meses de nacido.

La fémina indicó que conoció a Nancy Martínez Marcano, madre del pequeño, en un dispensario en Barrio Obrero en junio de 2017.

Martínez Marcano contactó a Alexander Meléndez para que le cuidara el niño luego de que consiguiera trabajo en un restaurante de comida rápida.

"Ella había conseguido un trabajo, y como a ella la habían botado de la casa, ella me dice a mí si yo le podía hacer el favor, le podía cuidar el nene. Yo le dije a todas horas porque yo no trabajo", relató la mujer.

Luego de ello, Jillian comenzó a cuidar al niño por un costo de 35 dólares.

"Ella me pagaba treinta y cinco dólares por yo cuidarle su niño. Yo no puedo creer una persona que me da el niño que ella sabe que yo no soy trabajadora social, que ella sabe que yo soy ama de casa [y] que tengo tres hijos… Mis hijos iban directamente a casa de ella a buscar el menor. El menor estaba mejor conmigo que con ella porque ella, el apartamento era un desastre. No es una persona muy limpia, la mamá tampoco".

Alexander Meléndez añadió que la amistad con Martínez Marcano se deterioró cuando se dio cuenta que uno de los ladrones que escalaron su casa era tío del niño. Esto luego que la hoy acusada le diera acceso a su hogar.

"Ella no me identifica quién es el muchacho, pero yo me percato que fue uno de los que se metió a mi casa a robar".

La mujer residente en Bayamón le exhortó a la familia del pequeño que retiren los cargos en su contra.

"Yo soy madre de tres hijos y jamás en la vida le haría daño a un bebé. Que ella retire esto y que los trabajadores sociales hagan las investigaciones correspondientes. Que investiguen a su mamá, que investiguen a su hermana, que investiguen a esta familia que están mintiendo".

La vista contra Jillian será el próximo 27 de septiembre.

Presunta estafadora se canta víctima de una venganza

Haz click aquí para ver el reportaje de Noticentro