Objeto de críticas marca de ropa tras lanzar línea sobre masacres escolares

La marca de ropa para hombres Bstroy se ha convertido en blanco de críticas tras lanzar una línea de abrigos con agujeros de bala y el nombre de instituciones educativas que han sido escenarios de masacres.

La línea cuenta con piezas que contienen nombres de planteles como Columbine, escena de un ataque en 1999; Sandy Hook, cuya tragedia fue en 2012; Marjory Stoneman Douglas, que lo sufrió en 2018; y Virginia Tech, universidad atacada en 2007.

A través de las redes sociales, las reacciones de los familiares y amigos de las víctimas no se han hecho esperar.

Por su parte, Fred Guttenberg, cuya hija Jaime fue asesinada en el ataque de la escuela Stoneman Douglas, se expresó a través de Twitter preguntando "¿Bajo qué escenario podría alguien pensar que esto fue una buena idea?".

Under what scenario could somebody think this was a good idea? This has me so upset. If any of my followers no anybody involved with this clothing line, please ask them to stop it immediately.https://t.co/VzAlog0TCt

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) September 17, 2019