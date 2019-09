Marina estadounidense reconoce veracidad de videos de OVNI's

La Marina de Estados Unidos reconoció oficialmente que videos de pilotos de aviones cazas avistando los llamados "Objetos Voladores No Identificados" (OVNI's) publicados en la internet son reales.

No obstante, la agencia los llama "fenómeros aéreos no identificados" y dice que ellos "violan el espacio aéreo estadounidense".

Las declaraciones se dan luego de que el cantante Tom Delonge, de fama de Blink-182 y gran aficionado al tema de los aliens, y su organización para estos fines (llamada To The Stars Academy of Arts & Sciences) publicara los videos en los que se captura, a través de sensores infrarrojos, la presencia de objetos alargados a rápido movimiento.

Uno de los videos, de 2004, muestra uno de los objetos siendo perseguido por los sensores hasta que desaparece a la izquierda de la toma.

En los otros dos, del 2015, se puede apreciar audio de los pilotos hablando sobre los objetos, con uno de ellos diciendo que "es un dron". El otro piloto le comenta atónito"Dios mío, están yendo en contra del viento" a lo que el primero riposta: "¡Mira esa cosa, amigo!"

El portavoz de la Marina Joe Gradisher explicó que son "incursiones de los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP's, por sus siglas en inglés) en su espacio aéreo de entrenamiento" y que los reconocen públicamente para eliminar cualquier estigma que tengan los pilotos acerca de reportar estos eventos, enfatizando que "esas incursiones son un riesgo de seguridad para el viaje seguro de los pilotos".

Gradisher también afirmó que los videos revelados son "solo una fracción de lo que los pilotos ven" y culminó diciendo que la única manera de identificar qué realmente son es a través de que los pilotos en entrenamiento los reporten.

