Jerry se convierte en huracán mientras avanza a 16 millas por hora

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó en el boletín de las 11:00 de la mañana que el sistema Jerry se convirtió en huracán mientras avanza a 16 millas por hora (mph).

Jerry aumentó sus vientos a 75 mph luego que a las 5:00 de la mañana estuviera en 70 mph.

El fenómeno tropical se encuentra a 490 millas al este de las Islas de Sotavento

Las coordenadas del sistema son: latitud 16.8 norte y longitud 54.4 oeste.

Los efectos de Jerry se podrían sentir indirectamente en la isla el próximo fin de semana.

11:00 AM AST: Advisory # 9 Hurricane Jerry| Advertencia # 9 Huracán Jerry

No watches or warnings in effect for PR & USVI.

No hay vigilancias ni avisos en efecto para PR y USVI. #prwx #usviwx pic.twitter.com/gcI9RNWGN4

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2019