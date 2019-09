Construyamos Otro Acuerdo insiste en que no se recorten las pensiones

Portavoces de la campaña Construyamos Otro Acuerdo refutaron las expresiones del Comité Oficial de Retirados (COR), a la vez que recalcaron que, de eliminarse la deuda que consideran ilegal, no sería necesario un recorte en las pensiones.

“Ellos están haciendo ver como que nadie les ha presentado alternativas al acuerdo que ellos han estado negociando por años a espaldas de los retirados. De los 167,000 que ellos pretenden representar. Esas alternativas se les han presentado”, aseguró Armando Santiago Pintado, asesor del colectivo.

En entrevista con Metro, el Comité Oficial de Retirados (COR) defendió ayer el acuerdo que firmó con la Junta de Control Fiscal (JCF) y que fue anunciado a principios de junio, a la vez que exhortó a cualquier grupo de pensionados que desee someter un plan que sea de mayor beneficio a así hacerlo.

“Hemos insistido en que aquí no existe manera, de proteger las pensiones, ni bajo el acuerdo de ellos ni el de nadie, si no es cancelando el montón de deuda ilegal que se ha ido levantando en el proceso, que ellos como COR se han rehusado a perseguir. Ellos son de los pocos, creo que es el único grupo de acreedores que no está activamente buscando cancelar e impugnar deuda ilegal”, agregó Santiago Pintado.

De igual forma, el grupo aseguró que no se sienten representados por los miembros del COR, entidad que fue creada por el Síndico de Estados Unidos para representar a los retirados en los casos de Título III en Puerto Rico.

Andrés Miranda Rosado, vicepresidente de la Federación de Pensionados y Jubilados opinó que la gama de retirados está dispersa en Puerto Rico. “Estas organizaciones que están en el COR no representan esa gama de retirados, representan a algunos”, señaló.

Aseguran llegarán al nivel de pobreza

Entre las preocupaciones de los retirados por el acuerdo del COR, que incluye un recorte de un 8.5% a las pensiones mayores de $1,200 mensuales está el nivel de pobreza que experimentarán los pensionados. “El grueso de las personas jubiladas están alrededor de la mediana de ingreso de Puerto Rico. La mayoría de las personas reciben entre $1,200 a $1,300 dólares de pensión", manifestó Emil Nieves.

El retirado recalcó que el recorte va a afectar a los pensionados que tienen ingresos medianos. “Vamos a empujar a los pensionados al nivel de pobreza”, señaló Nieves.

Los portavoces de Construyamos Otro Acuerdo aseguraron que no se van a rendir en sus reclamos.

Finalmente, el grupo aseguró también que permanecen a la espera de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, pero aún no han obtenido respuesta.

