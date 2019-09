Municipios del PPD reclaman desembolso de fondos de FEMA

Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) le solicitaron ayer a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) que les reembolse alrededor de $43 millones en fondos de emergencia que aun no le han pagado a 24 de los 45 municipios que pertenecen a la Asociación de Alcaldes.

Karilyn Bonilla, alcaldesa de Salinas, denunció también que a dos años del paso del huracán María, la fase de reconstrucción apenas comienza entre FEMA y la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3). Indicó que, en estos 24 municipios, hay 5,140 proyectos de obras permanentes y tan solo se han firmado 19 acuerdos para comenzar la obra. “La desconfianza del gobierno federal hacia el gobierno de Puerto Rico ha imposiblitado que los municipios puedan llevar a cabo un proceso de recuperación efectiva”, denunció la ejecutiva municipal.

Nelson Torres, alcalde de Guayanilla, criticó que el proceso de la sección 428 de FEMA no permita que los ingenieros locales puedan realizar inspecciones para las obras permanentes. Por su parte, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, reclamó que se adopten métodos expeditos para agilizar la reconstrucción del país. Mientras, el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, confesó que su municipio no está preparado para enfrentar un fenómeno atmosférico debido al retraso en la fase de recuperación. El portavoz de FEMA, Juan Rosado, indicó que los fondos son aprobados por la agencia y el COR3 gestiona los desembolsos. Al cierre de esta edición, el COR3 no reaccionó al reclamo de los alcaldes.