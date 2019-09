Gobernadora Wanda Vázquez dice confía en Anthony Maceira

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el martes que confía en el director de la Autoridad de los Puertos Anthony Maceira quien fue uno de los participantes del notorio chat de Telegram que conllevó a la renuncia de todos sus participantes, excepto el mismo Maceira y Ricardo Llerandi, y que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

“El trabajo que le he pedido ha salido, ha cumplido con sus responsabilidades, así que en este momento, tiene mi confianza”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Asimismo, la gobernadora alegó que el gobierno no puede intervenir en el acuerdo fusionaría las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals (PNT), y que mantendría la operación total de los muelles de San Juan.

“Obviamente es importante que esa fusión es entre dos entes privados. Verdad. El gobierno no interviene en esa fusión. Si el Federal Maritime está vigilante de esa unión, que no sea perjudicial, ni para el pueblo ni para las obras que se desarrollan en el puerto. No me expreso adicional porque hay una investigación que se está haciendo en el Departamento de Justicia en la División de Monopolios”, señaló la gobernadora.

Bajo el acuerdo PNT manejaría el 80 por ciento de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 grúas de las 14 que posee el Puerto de San Juan, mientras que Crowley manejaría el restante 20 por ciento y las tres grúas restantes.