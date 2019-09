Grijalva: la estadidad sería el “milagro de milagros”

Aunque en la mañana de hoy el congresista Raúl Grijalva sostuvo reuniones por separado con la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, la estadidad para Puerto Rico no fue tema de discusión en ninguno de los dos encuentros.

“Tuve la oportunidad de tener una reunión con el presidente del Senado y no se discutió. Tuve la oportunidad de tener una reunión con la gobernadora y su equipo y no se discutió. Como le he dicho a mis colegas en el comité, el (congresista demócrata boricua Darren) Soto y otros que están pidiendo que tengamos al menos una audiencia pública sobre estatus, sigo con ese mismo compromiso. Pero también tenemos que (pensar) realísticamente. (El portavoz de la mayoría republicana en el Senado, Mitch) McConnell ha dicho que no va a haber ningún voto (sobre estadidad) en el Senado. El presidente (Donald) Trump también ha dicho que no. (La estadidad sería) el milagro de milagros, políticamente”, expresó el representante demócrata por Arizona en conferencia de prensa, una vez concluida su reunión con Vázquez en La Fortaleza.

Por meses, el presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, ha señalado que el estatus político de la isla no es prioridad en su agenda.

“Vamos a tener la discusión, el debate, pero garantizo que también va a haber, de parte de nuestros colegas, ideas diferentes. Merecen discusión, no la quiero negar. Después de lo que pasó aquí con el gobernador (Ricardo Rosselló) la discusión se paralizó allá en Washington. Tengo que ir otra vez donde esos colegas a ver si todavía tienen interés”, subrayó Grijalva, quien hoy concluyó una visita de cinco días a Puerto Rico en la que se reunió con distintas figuras políticas y líderes de diversos sectores.