Periodista de Noticentro denuncia usan su nombre para estafa

El periodista Julio Rivera Saniel publicó hoy varios vídeos a través de Instagram avisando a sus seguidores de una estafa en la que su nombre e imagen estaba siendo utilizada.

El esposo de la también comunicadora Milly Méndez alertó a la ciudadanía que una cuenta, con el username de "juliioriverasaniel24", estaba intentando sacarle dinero a las personas alegando que era dinero para un orfanato.

"Aprovecho estos minutos porque varias personas han puesto a mi atención el hecho de que hay una cuenta que dice ser yo y que está pidiendo dinero a través de Instagram, incluso [para] un evento en eventbrite para un supuesto orfanato", avisó Rivera Saniel.

El supuesto orfanato que la persona detrás de la cuenta falsa indicó era "Hogar Regazo de Paz".

"En definitiva, quiero dejar claro que no estoy pidiendo dinero para ninguna causa en este momento, que no tengo una cuenta en eventbrite, que no patrocino, en este momento, ningún orfanato y que esa cuenta es totalmente falsa. Ya la reporté a Instagram, pero si usted recibe algún mensaje pidiendo dinero de mi parte es falso", recalcó el periodista ancla de Noticentro Fin De Semana, que se transmite por Wapa.