"Ha sido completamente devastador": mujer tenía tos, fue al hospital y le amputaron las piernas y un brazo

Jayne Carpenter, una enfermera de 51 años residente en la ciudad galesa de Merthyr Tydfil, sufría una tos constante y una sensación de debilidad, por lo que acudió a un hospital.

Según informa Metro, el médico que atendió a la mujer pensó que se trataba de una neumonía, pero rápidamente la paciente cayó en coma. Tras esto, los exámenes mostraron que tenía una sepsis.

Los facultativos le dieron a conocer la enfermedad a su pareja, indicándole que ella podría morir si no le efectuaban una amputación cuádruple: piernas y brazos. Finalmente, solo fue una de las extremidades superiores.

Este hecho ocurrió en abril del 2016, indicando Carpenter que "había tenido una tos bastante fuerte y estaba tosiendo una flema de color oscuro. Estaba empeorando y solo pensé que era un virus".

"Al día siguiente me desperté, me faltaba el aliento y no podía caminar a ningún lado. "Pensé que era una tos, como enfermera pensé que era algo bastante trivial, así que no quería hacer un escándalo", agregó.

Los médicos lucharon por semanas para mantener con vida a la mujer y pese al éxito, Jayne sufre una fuerte depresión tras lo ocurrido.

En ese sentido, lamentó perder su independencia y su trabajo, diciéndole además a su esposo que podía abandonarla tranquilamente si él quería.

"Tres años después y realmente he luchado, pensé que mi vida no podría mejorar más allá de lo que es en este momento. Hubo tres puntos este año en los que estuve cerca de terminar con mi propia vida, ha sido horrendo", confesó.

"Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve y la capacidad de hacer muchas de las pequeñas cosas que da por sentado, como poder nadar. No puedo ponerme mis propias joyas, confío en que mi esposo se ponga mis zapatos, me quita la feminidad. Trato de hacer todo lo que puedo pero tengo que pedirle a Robert que haga muchas cosas, ha sido una verdadera roca", admitió.

"Le dije a mi esposo que puedes alejarte y él respondió: 'Me casé contigo no por tus brazos o piernas sino porque te amo"', relató.

En la actualidad Carpenter se encuentra en una campaña en GoFundMe para recolectar 265 mil libras esterlinas, más de 234 millones de pesos chilenos, para una cirugía y un par de prótesis de última generación en cada una de sus piernas.

"La cirugía cambiará por completo y por completo mi vida sin ninguna duda. Me devolverá mi libertad e independencia. Mi vida fue despojada y solo necesito recuperar algo de la normalidad que la sepsis me quitó", remató.