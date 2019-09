Seguirá subsidio salarial para cultivos perennes

El secretario de Agricultura, Carlos Flores, informó ayer que se habilitó un periodo de transición para los agricultores de cultivos perennes, que se beneficiaban del subsidio por producción de sus cosechas.

“Aquellos empresas que son perennes, que son cultivos que van a tomar más de un año llegar a producción, como el café, como las cítricas, como el aguacate, se va a mantener por orden administrativa el subsidio salarial por hora. Hasta un tope de horas durante los primeros años, dos, tres años en lo que llega la cosecha. O sea, que el agricultor no va a estar desprovisto de este recurso, porque yo he escuchado por ahí gente diciendo que van a tener que estar dos años a tres años sentados esperando que haya cosecha para entonces recibir dinero… Desde el día uno le estamos diciendo que si tienen un cultivo perenne, va a entrar en ese programa, que le van a estar honrando las horas una vez entra a producción”, explicó.

De igual forma, Flores detalló que de los 1,400 agricultores que recibían el subsidio salarial, tres renglones ya se movieron al subsidio de producción, tal como dispone el Código de Inventivos. El funcionario expuso que entre ellos están 245 productores de leche, 45 productores de carne de pollo y ocho productores de huevo.

“La mayoría de los agricultores, cuando le hemos explicado esto, nos dicen: ‘Secretario, yo no tengo problema porque yo produzco y yo puedo presentar el recibo de lo que yo produzco’. Aquellos que sometían horas y no podían justificar producción son los que tienen problemas”, puntualizó Flores.

Otorgan licencias

Por otro lado, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) entregaron ayer las primeras 16 licencias en Puerto Rico para cultivar y manufacturar cáñamo por medio de un programa piloto que también incluye proyectos de investigación.

Los agricultores que recibieron licencia de cultivo fueron Jorge Martínez Andújar, BeBetterPR, Fabre Green Farm Corp, Rangelands, Inc., Morovis ADN, GFC Farms, Inc, Finca Los Amigos, Western Hay Farm Inc., Finca Encarnación, Inc., Criadores de Salinas, SE, BioGem y JAZ Brother’s Corp.

De manufactura, recibieron su licencia Finca Los Amigos, Western Hay Farm, y Rangelands.

Actualmente, la siembra de cáñamo está limitada a un máximo de 10 cuerdas, porque el Departamento de Agricultura federal no ha publicado las guías para eliminar la limitación. Una vez eso suceda, el Gobierno estima se sembrarán unas 10,000 cuerdas del producto.