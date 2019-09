Padre de Jensen Medina envía mensaje a familia de Arellys Mercado

Julio Medina, el padre de Jensen Medina, sospechoso de asesinar a Arellys Mercado en la marina de Fajardo, rompió el silencio y le envió un mensaje a la familia de la víctima.

Según Medina, su hijo "es un tipo trabajador, es un tipo que ayuda a las personas, él tiene 32 años, que no ha hecho nada malo en esos 32 años. Yo creo que a él se le debe dar un poquito de respeto, si la ley dice que usted es inocente hasta probado lo culpable, y aquí eso no se ha dicho”.

"Son cosas que duelen, son hijos buenos que nadie puede hablar de él. Además aseguró que "el hijo mío no es artista, lo tienen como si fuera un artista. Esto es una cosa que hasta allá afuera están diciendo las cosas".

A preguntas del reportero de Dando Candela Leo Fernández sobre si Jensen tuvo intención de matar a Arellys este dijo que “jamás en la vida, el hijo mío tiene dos nenas y un varón. Es bien difícil, porque él es adoración con sus hijos", acto seguido rompió en llanto.

El progenitor le envió un mensaje a su hijo menor, "que se este tranquilo, que siga tranquilo. Que el Señor será el que tomará cuenta en este caso".

Asimismo, aseguró que no son una familia rica. "No tenemos. Ahora mismo hemos hecho cosas grandes, para poder sacar los chavos de toda la familia, para pagar los abogados y ya mismo hay que buscar más".

Sobre el estado de la madre de Jensen, Medina dijo que "está bien malita. Siempre estamos juntos. Somos personas buenas".

Por su parte, Medina envió un mensaje a la familia de la víctima. "Los dos estamos en el mismo bote. Yo no sé qué pasó. Hay que esperar que pase qué fue lo que sucedió. Yo no estaba ahí tampoco y es bien difícil decir".

"A la mamá de Arellys, le doy consuelo, porque es hija de ella. Y yo sé que ella está sentida igual que nosotros. Ahí no murió un perro y acá tampoco, acá no se ha muerto ninguno pero está pasando por unas cosas bien fuertes. Consuelo para ella y su familia. Que sea el Señor que diga lo que va a pasar, porque en verdad no sabemos. Yo oro por ella también y su familia".

Medina expresó que “si el hijo mío si es culpable pues que sea lo que sea. Yo lloro todos los días".